Cannabis als Medizin kein Betäubungsmittel mehr? Dies wird nach der Legalisierung der Fall sein.

Cannabis als Medizin gilt aktuell als Betäubungsmittel, dies erschwert die Verschreibung von Ärzten. Medikamente, welche als Betäubungsmittel eingeteilt werden, können nicht ohne weiteres von jedem Arzt verschrieben werden. Dafür braucht es eine Lizenz zum Verschreiben eben dieser Medikamente. Dazu gehört bislang auch Cannabis. Jedoch würde im Zuge einer Legalisierung von Cannabis dieses nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Dies meint apotheke-adhoc.de



In der medizinischen Anwendung von Cannabis in Deutschland sind einige Verbesserungen notwendig. Es ist zu hoffen, dass diese im Zuge der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken mit in den entsprechenden Gesetzen implementiert wird.

Ein Beitrag von Simon Hanf

