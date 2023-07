Foto: Su/Archiv

Die Sache mit Blue Punisher-Pillen nimmt immer bizarrere Züge an. Ein Grundverständnis von MDMA fehlt vielerorts.

Vor etwa einer Woche kursierte der Bericht über einen Todesfall im Zusammenhang mit der Blue-Punisher-Pille. Bei dieser Pille handelt es sich um eine Ecstasy Tablette mit einer hohen Wirkstoffkonzentration. Doch was hat es mit den Pillen wirklich auf sich? Ecstasy Tabletten enthalten den Wirkstoff Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA) welches für den typischen Rausch verantwortlich ist. Die Blue Punisher Tabletten enthalten besonders viel MDMA, nämlich bis zu 200 mg pro Pille. Für eine Frau werden als maximale Dosis 1,3 mg pro Kilogramm Körpergewicht und für einen Mann 1,5 mg angegeben. Das heißt, für eine 70 kg schwere Frau reichen 91 mg und für einen Mann gleichen Gewichts 105 mg aus. Die Blue Punisher-Pille enthält mehr als doppelt so viel Wirkstoff. Da sind Überdosierungen vorprogrammiert.

Welche Probleme treten auf? Bei dem Konsum von MDMA überhitzt sich der Körper und dehydriert, eine starke Belastung für das Herz-Kreislauf-System tritt auf. In Kombination mit geringer Flüssigkeitszufuhr, Bewegung im Club und ggf. Alkohol entsteht eine riskante Mischung. Letztes Jahr sind 35 Menschen an dem Konsum von Ecstasy gestorben, die meisten jedoch in Kombination mit den oben genannten Faktoren.

In Deutschland wurde DrugChecking noch immer nicht flächendeckend eingeführt. Die Menschen wissen nicht, wie viel Wirkstoff in den Pillen ist. Ebenfalls sind tödliche Streckmittel wie PMMA und PMA möglich. Durch eine Legalisierung von MDMA wäre dieses Problem nicht mehr gegeben. Aktuell gilt für Konsumenten nur, sich an die Safer Use Hinweise zu halten und Drogenmischkonsum vorsichtig zu gestalten.

Ein Beitrag von Simon Hanf

