CDU weiter gegen Cannabis. Wenig überraschend, ist die CDU weiter gegen die Legalisierung von Cannabis.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Krull hat sich gegen die Legalisierung von Cannabis in Deutschland ausgesprochen. Dies berichtete die Zeit. Der Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt geht damit weiter in die gleiche obsolete Linie wie seine Parteigenossen. Er ist der absurden Ansicht, eine Legalisierung würde den Konsum von Cannabis verharmlosen. Die Grünen in Sachsen-Anhalt sind dagegen für die Legalisierung und wollen sogar eine Modellregion in ihrem Bundesland errichten. Die gesundheitspolitische Sprecherin Susan Sziborra-Seidlitz ist der akkuraten Ansicht, dass die aktuelle Prohibition keine Probleme löse. Suchtprävention, Jugendschutz und Qualitätssicherung sollten mit einem staatlich regulierten und kontrollierten Cannabismarkt umgesetzt werden. Wie genau damit nun umgegangen werden soll, wird vom Landtag besprochen.

Die CDU ist weiterhin auf alter Linie und schießt immer weiter gegen die Legalisierung. Die CDU ist noch nicht im 21.Jhdt angekommen und hält weiterhin am obsoleten Credo der Prohibition fest. Die Drogenpolitik braucht eine kopernikanische Wende.

Ein Beitrag von Simon Hanf

