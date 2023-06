Foto: Su/Archiv

Berliner Jugend kifft zu viel, dies fand eine neue Umfrage heraus. Die Gesundheitssenatorin ist besorgt.

Berlins Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) möchte die Suchtprävention bei gerade jungen Menschen bezüglich Cannabis stärken. Dies berichtete der Tagesspiegel. Sie sagte am Montag in Berlin, dass mehr Aufklärung nötig sei. Laut einer neuen Studie gehört Cannabis vieler Jugendlicher und junger Erwachsener (16 – 27 Jahre) zum Alltag. Ebenfalls erklärte die Fachstelle für Suchtprävention Berlin, es gebe große Wissenslücken beim Thema Cannabis. Knapp ein Drittel gab in den den letzten 12 Monaten gekifft zu haben. 16 Prozent nutzen Cannabis sogar innerhalb der letzten 30 Tage vor der Befragung.

Wenig überraschend ist, dass bei 40 Prozent der Nutzer der Konsum während der Corona-Pandemie stieg. Dies ist unter anderem auf den erhöhten beruflichen sowie privaten Stress zurückzuführen.

Jeder zweite Konsument wieß dabei problematische Konsummuster auf. Bei den Männern waren es rund 50%, bei den Frauen hingegen nur knapp 35%. Oft wurde in der Gegenwart mit anderen (75%) konsumiert, um die Stimmung aufzuhellen, zum besseren Einschlafen und sowie gegen Langeweile waren jeweils 50% der Gründe warum Cannabis konsumiert wurde. Gesundheitssenatorin Czyborra sieht besonderen Bedarf, Jugendliche aufzuklären. Und zwar „über die Auswirkungen des Konsums zielgruppengerecht aufzuklären und riskantes Konsumverhalten früh zu erkennen und diesem entgegenzuwirken“, sagte sie. Geschäftsführerin der Fachstelle für Suchtprävention, Kerstin Jüngling betone: „Hier müssen wir in Berlin Cannabis verharmlosende Haltungen im Kontakt mit jungen Menschen überdenken und mehr Verantwortung übernehmen“. Diese Zahlen zeigen, dass junge Berliner zu viel kiffen

Junge Menschen aufzuklären ist klar die Aufgabe der Politik. Menschen über den Nutzen und die Risiken der Substanzen aufzuklären, welche sie konsumieren, sind wichtiger Bestandteil der Suchtprävention. Nur so können Konsumenten eine mündige Entscheidung treffen. Ein weiterer wichtiger Teil ist das sogenannte Drug Checking, wo Drogen auf Echtheit und Streckmittel im Namen des “Safer Use” getestet werden können.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken