Stuttgarter Staatsanwaltschaft lässt Cannabis-Automaten knacken

Polizeibeamte brechen 17 CBD-Warenautomaten auf und lassen das Sortiment mitgehen

Von Sadhu van Hemp

Während die rotgrüngelbe Regierungskoalition der Bundesrepublik Deutschland das Leid der Cannabis-Prohibition zu beenden versucht, unternehmen die Landesregierungen südlich des Weißwurstäquators alles, um Konsumenten von Haschisch und Marihuana weiterhin in die kriminelle Ecke zu stellen und wie Staatsfeinde zu bekämpfen. Wer kifft, ist und bleibt nach süddeutschem Verständnis ein gefährlicher Rechtsbrecher, dessen Existenzrecht per se rigoros einzuschränken ist. Dabei gehen die baden-württembergischen Strafverfolgungsbehörden mit Billigung der grünroten Landesregierung sogar soweit, Menschen, die Hanfprodukte mit einem THC-Gehalt von weniger als 0,2 Prozent erwerben wollen, in den Schwarzmarkt zu zwingen.

Dank der Fleißarbeit der Strafverfolgungsbehörden können die fliegenden Hanfhändler in der Region um Stuttgart nunmehr auch vermehrt CBD-Produkte in ihre Kollektion aufnehmen. Dass das Zusatzgeschäft der „Zunft des gemeinen Straßendealers“ zugefallen ist, dafür sorgte vergangene Woche die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, die mal eben mit richterlichem Beschluss 17 Cannabis-Automaten von der Polizei aufbrechen und ausräumen ließ. Zeitgleich wurden die Geschäftsräume der Firma „CBD-Doc“ auf den Kopf gestellt.

„Wir beschlagnahmten Verkaufsportionen von CBD-Marihuana, CBD-Haschisch und CBD/HHC-Vapes sowie verkaufsfertige Cannabisprodukte und mehrere Tausend Euro“, sagte ein Polizeisprecher.

Staatsanwalt Aniello Ambrosio (39) gab der Bildzeitung zu Protokoll: „Die sowohl aus den Warenautomaten als auch aus Lagerräumen beschlagnahmten Cannabisprodukte werden nun chemisch auf ihren THC-Gehalt untersucht.“

Wieso und weshalb die Razzia erfolgte, obwohl der beschuldigte Unternehmer ausschließlich rauschfreie CBD-Produkte anbietet, wusste der Staatsanwalt damit zu beantworten, dass laut Betäubungsmittelgesetz bei der Abgabe oder Verkauf von Cannabis ein „Missbrauch zu Rauschzwecken“ ausgeschlossen sein müsse. Bei nicht kontrollierten Automaten sei dies nicht der Fall.

Ambrosio gegenüber der Bildzeitung: „Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, aufgrund des Vertriebs von Cannabisprodukten, insbesondere Nutzhanfblüten, aber auch Harze, mittels im öffentlichen Raum aufgestellter Warenautomaten gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben.“

Zu den Vorwürfen sagte die Anwältin des Automaten-Aufstellers: „Nach unserer Auffassung hat sich mein Mandant nicht strafbar verhalten.“

Wie die Bildzeitung weiter berichtet, hatte die Polizei im vergangenen Dezember in einem ähnlichen Verfahren mehrere Cannabis-Automaten in Stuttgart, Ludwigsburg, Weinstadt und Neckarsulm beschlagnahmt. Wenige Wochen später waren sie laut „Stuttgarter Zeitung“ wieder gut bestückt in Betrieb.

