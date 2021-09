CBD-Automaten werden abmontiert

Im Raum Bamberg wurden CBD-Automaten beschlagnahmt



Im Raum Bamberg wurde der erste CBD-Automat abmontiert. Dies geschah auf Anforderung von der Staatsanwaltschaft Bamberg und der Inhalt wurde beschlagnahmt, so berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Der Sprecher des Präsidiums äußerte sich wie folgt: „Aktuell wird eine Untersuchung durchgeführt in Hinblick auf die Inhaltsstoffe“. Es ginge hierbei um den Wirkstoffgehalt, welches geprüft wird. Ein weiterer Automat wurde in Strullendorf beschlagnahmt. Auch wurde dies von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Ob die Automaten wieder aufgestellt werden dürfen, wird sich laut dem Sprecher des Präsidiums nach der Prüfung zeigen. An den jeweiligen Automaten wurden CBD-Snacks Angebot, die laut rechtlicher Lage in Deutschland nicht legal sind. CBD-Produkte zum Verzehr ist nach wie vor illegal und befinden sich demnach in einer Grauzone. Andererseits sind für Produkte mit CBD keine Beweise und Studien gefunden worden, die methodisch überzeugten. Die Besitzer der Automaten WVS will in Zukunft ihr Angebot verbessern. Insgesamt stehen 20 Automaten verteilt in der Region Bamberg. Annika Streit arbeitet bei WVS und erklärt: „Wir wollen uns im rechtlich sicheren Bereich bewegen. Sollte es die rechtliche Lage hergeben, denken wir über eine Sortiment-Erweiterung nach“.

