Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

1000 Pflanzen in Hessen gefunden. Die Cannabisplantage wurde in der Kreisstadt Limburg gefunden.

Die Polizei hat in Limburg zwei Männer festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, eine Cannabisplantage betrieben zu haben. Dies berichtet die Welt. Gegen die beiden Beschuldigten wird, wie die Staatsanwaltschaft Limburg und das Polizeipräsidium Westhessen bestätigt haben, seit Januar 2022 ermittelt. Die Beamten durchsuchten 19 Objekte wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Handel und den Anbau von Betäubungsmitteln. Die Ermittler fanden in einer Wohnung eine Plantage mit fast 1100 Pflanzen. In Solingen wurde auch eine Plantage mit über 1000 Pflanzen gefunden.

Die beiden Männer im Alter von 31 und 36 Jahren, wurden am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Limburg vorgeführt, welche Haftbefehle erließ. Einer der beiden wurde bereits gegen Zahlung einer Kaution in sechsstelliger Höhe außer Vollzug gesetzt. All dies geschieht nur, weil die Regierung noch immer nicht Cannabis wenigstens entkriminalisiert hat. Dies ist ein Zustand, der nicht länger hinnehmbar ist.

Ein Beitrag von Simon Hanf

