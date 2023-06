Foto: Su/Archiv

Weitere Plantage in Remscheid gefunden. Die Plantage erstreckte sich über mehrere Räume, berichtete rp-online.de

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass in der Remscheider Innenstadt eine weitere Cannabisplantage gefunden wurde. Die Plantage erstrecke sich dabei über mehrere Räume. Laut Polizeibericht waren die Cannabis Pflanzen erntereif und waren in dreistelliger Anzahl. Ebenso fanden die Beamten das typische Equipment zum Grow. Die Polizei war den Tag lang mit Spurensicherung beschäftigt. Das Technische Hilfswerk wurde zur Unterstützung gerufen, um die Plantage auszuräumen. Die Plantage fiel auf, weil ein besorgter Bürger unbedingt die Polizei wegen Cannabisgeruch benachrichtigen musste.

Am selben Tag wurde ein Mann, der sich in dem Gebäude, in dem die Plantage gefunden wurde, von der Polizei festgenommen. Der Mann wurde sogleich dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen gegen diesen Mann dauern noch an.

Dies ist leider wieder geschehen, weil die Regierung immer noch nicht Cannabis legalisiert hat. Es wird Zeit, dass das geändert wird. In Solingen wurde eine Cannabisplantage mit über 1000 Pflanzen gefunden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

