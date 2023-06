Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Verfolgung in Dresden findet wie in jedem anderen Teil dieses Landes fest. Dies musste ein 35-Jähriger mit 240 Gramm feststellen.

Am Sonntagabend wurde in Dresden-Trachau eine Wohnung von der Polizei durchsucht. Dies berichtet saechsische.de. In dieser Wohnung fanden die Beamten 240 Gramm Cannabis und eine Flasche Cannabisöl. Ebenfalls wurde in der Wohnung eine Cannabisplantage von ungenannter Größe gefunden. Der Mieter der Wohnung, ein 35-jähriger Mann, erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Es ist nicht mehr zu tolerieren, dass normale Menschen weiter von der Staatsgewalt strafverfolgt werden, nur weil die Bundesregierung es nicht auf die Kette kriegt, Cannabis aus dem BTMG zu streichen. Die Bundesregierung hat bereits im Dezember 2021 versprochen, Cannabis zu legalisieren. Dieses zögert sich weiter heraus. Die Legalisierung kommt irgendwann irgendwie.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken