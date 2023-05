Hulk Hogan steigt ins CBD-Geschäft ein. Die Wrestlinglegende hat das Potenzial von Cannabis erkannt.

Der Wrestler Hulk Hogan jetzt auch ins THC und CBD-Geschäft eintreten. Nachdem Ric Flair’s “Ric Flair Drip” und Mike Tyson’s “Tyson 2.0” ein großer Erfolg waren möchte auch Hogan einen Stück vom Kuchen haben. Dies berichtete fightful.com. „Als ich sah, was Ric und Mike machten, wollte ich sofort dem Team beitreten, weil man CBD zur Energiegewinnung, zum Schlafen und zur Fitness nutzt. Es machte einfach Sinn. Es ist eine logische Erweiterung dessen, wo ich bereits war, aber das ist es. „Die sichere Art, an die Dinge heranzugehen, statt die Wildcard-Methode mit ärztlichen Verschreibungen. Es ergab einfach keinen Sinn mehr“, sagte Hogan.

Hogan hat sowohl THC als auch CBD persönlich ausprobiert. Er wurden in den letzten 10 Jahren 28 Mal operiert. Dank CBD geht es ihm deutlich besser. „Ich scherze immer darüber, dass ich nicht die Nachricht bekommen habe, dass das Zeug ‚gefälscht‘ ist, und nach den zehn Rückenoperationen und zwei Knien und zwei Hüften ist es einfach so, dass man da draußen ständig verletzt wird. Ich fühle mich besser.“ als ich mich mit 69 Jahren jemals gefühlt habe, fühle ich mich wieder wie 25.

Es hat mir auf jeden Fall geholfen, denn wie gesagt, der langsame Weg zurück von den verschreibungspflichtigen Medikamenten endete damit, dass ich Tylenol und Advil und Aleve’s schluckte und schließlich sogar das hat bei mir nicht funktioniert. Als ich mich davon entfernte und in die CBD-Welt eintauchte, veränderte sich die Lage wirklich, von meinem Schlaf bis hin zu den Entzündungen, der Art und Weise, wie meine Handgelenke und Gelenke schmerzten, es hat mir auf ganzer Linie geholfen“, sagte Hogan. Wann genau seine Firma eröffnet steht noch nicht fest.

Immer mehr prominente Sportler steigen in Cannabisgeschäft ein. Die US-Amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner war in Russland wegen Cannabis in Haft.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken