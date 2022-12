Bild: Archiv

Die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner wurde aus der Haft entlassen.

Russland hat im Rahmen eines Gefangenenaustauschs die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner aus der Haft entlassen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland heute bekannt gab. US-Präsident Joe Biden autorisierte dabei die Freilassung des russischen Waffenhändlers Viktor But, einst bekannt als „Händler des Todes“. Griner war, wie wir bereits berichtet haben, in Russland inhaftiert, weil sie aus Versehen Cannabis-Öl mit ins Land “geschmuggelt” haben soll.

Griner sagte selbst, sie habe vergessen das Cannabis-Öl aus dem Rucksack zu nehmen. Deshalb wurde Griner im Februar dieses Jahres festgenommen. Das war kurz vor der russischen Invasion in die Ukraine. Sie wurde bei ihrer Ankunft am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen und verurteilt. Die russische Staatsanwaltschaft verurteilte sie wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft. Die Argumentation ihrer Verteidigung, dass sie das Cannabis-Öl als Schmerzmittel verschrieben bekommen hat, wurde gekonnt ignoriert. Der letzte Standpunkt war, dass sie Anfang November in eine Strafkolonie verlegt werden soll.

Die Freilassung

US-Präsident Joe Biden hat stets für ihre Freilassung gekämpft. Die Verhandlungen mit Russland waren allerdings sehr schwierig. Gerade der Krieg in der Ukraine erschwerte eine konstruktive Verhandlung massiv. Jetzt wurde aber überraschender Weise eine Einigung erzielt. Biden veröffentlichte ein Foto auf Twitter, welches ihn mit Griner zeigt. Er kommentierte das Foto mit: „Vor einigen Momenten sprach ich mit Brittney Griner. Sie ist sicher. Sie ist in einem Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause.“

“But wurde 2012 in den USA wegen Terrorvorwürfen zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt. Er soll versucht haben, Waffen im Wert von bis zu 20 Millionen US-Dollar, darunter Boden-Luft-Raketen, für den Abschuss amerikanischer Hubschrauber zu verkaufen.” schrieb das Redaktionsnetzwerk Deutschland in ihrem Bericht.

Im Fall Brittney Griner wurde endlich eine Einigung erzielt. Die Verurteilung seitens Russland von neun Jahren wegen 0,5 Gramm Cannabis-Öl ist lächerlich. Joe Biden hat für die Freilassung von Griner gekämpft und war nach 10 Monaten endlich erfolgreich. Wir hoffen dass sich Griner gut von ihrem Horroraufenthalt in dem russischen Gefängnis erholen kann. Jetzt ist sie sicher bei ihrer Partnerin und kann nun ihr Leben weiter leben. Wir wünschen ihr viel Erfolg im privaten wie auch im sportlichen Bereich.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken