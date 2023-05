Kuba unterstützt die USA im Anti-Cannabis-Krieg

Kubanische Grenzschutzbehörden leisten Amtshilfe und stoppen Cannabis-Schmuggler auf hoher See

Am Vatertag kam es diesmal nicht in der Straße von Gibraltar, sondern in der Karibik zu wilden Jagdszenen im Kampf gegen den illegalen Cannabis-Handel: Grenzschutztruppen des kubanischen Innenministeriums fingen nördlich der Gemeinde Banes in der Provinz Holguín ein Boot mit 17 Behältern ab, die insgesamt 340,7 Kilogramm Marihuana enthielten. Nach Angaben des Innenministeriums hatte die US-Küstenwache von Miami das verdächtige Schiff den kubanischen Grenzschutzbehörden gemeldet und um Unterstützung gebeten.

Die kubanischen Grenzschutztruppen starteten daraufhin eine koordinierte Operation mit den USA, um das mit zwei Außenbordmotoren ausgestatte Schnellboot auf hoher See gewaltsam aufzubringen. Als die Crew des Schmuggelbootes die Attacke bemerkte, kam es zu einer Verfolgungsjagd, die über fast 19 Seemeilen ging. Dabei warfen die Schmuggler die Behälter über Bord.

Am Ende konnten die kubanischen Grenzschutztruppen gemeinsam mit einem Hubschrauber und ein Patrouillenboot der US-Küstenwache, die am Ort des Geschehens eingetroffen waren, das Schnellboot stoppen. In Anbetracht der Aussichtlosigkeit einer weiteren Flucht, gaben die Schmuggler auf, indem sie das Boot versenkten und sich von der US-Marine auffischen ließen.

Die kubanische Küstenwache übernahm die abschließenden Aufräumarbeiten und sammelte die ins Meer geworfenen Behälter als Beweismittel ein. Labortests ergaben, dass es sich bei dem Inhalt um Cannabis handelt. Nach Angaben der kubanischen Behörden wird die beschlagnahmte Rauchware verbrannt.

Das Innenministerium erklärt zu dem Vorfall, dass die von Kuba geleistete Amtshilfe den politischen Willen der Nulltoleranz gegenüber dem globalen Phänomen des illegalen Drogenhandels beweist. Überdies würde damit bekräftigt, welch hohe Bedeutung Kuba „der internationalen Zusammenarbeit beimisst, um dieser ernsten Bedrohung für die Sicherheit der Länder, insbesondere für die USA, die das Hauptziel der meisten Drogen sind, zu begegnen.“

Das Seegebiet im Nordosten Kubas liegt auf der Route, die Schmuggler nutzen, um Cannabis und andere psychoaktive Substanzen von Mittel- und Lateinamerika in die Vereinigten Staaten zu transportieren.

Auf Kuba wird der Drogenhandel mit hohen Strafen bis hin zu lebenslanger Haft geahndet. Auch der Besitz wird kriminalisiert, jedoch belässt es die Justiz bei geringen Mengen für den persönlichen Gebrauch bei Geldstrafen und Verwarnungen.

