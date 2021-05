Sieben Tonnen Haschisch in der Straße von Gibraltar beschlagnahmt

Piraterie der Guardia Civil in internationalen Gewässern erweist sich mehr und mehr als probates Mittel gegen den Cannabis-Schmuggel

Wieder einmal haben sich spanische Strafverfolgungsbehörden mit Unterstützung des „Intelligence Center against Terrorism and Organized Crime“ (CITCO) auf hoher See als Piraten betätigt. Ziel des Raubzuges war ein Hochseeschlepper, der seit März 2020 im Visier französischer, niederländischer und spanischer Drogenfahnder war. Das Schiff soll im Auftrag eines in der Region Campo de Gibraltar ansässigen „Clans“ unterwegs gewesen sein und tonnenweise Haschisch in mehrere Länder geliefert haben.

Nun erfolgte der finale Schlag gegen die Cannabis-Schmuggler in der Straße von Gibraltar. Nachdem die Drogenfahnder herausgefunden hatten, dass der leistungsstarke Hochseeschlepper vorzugweise bei schwerer See zu den Schmuggelfahrten aufbrach, kam es letzte Woche in internationalen Gewässern zum Showdown. Nach zweitägiger Observation wurde das Schiff von den Polizeiagenten geentert, ohne dass es die drei Besatzungsmitglieder bemerkten. Die beiden an der Operation beteiligten hochseetauglichen Patrouillenboote der Guardia Civil begleiteten den Schlepper schließlich in den Hafen von Algeciras. Der Presse wurden rund 200 Ballen mit insgesamt 7.130 Kilogramm Haschisch präsentiert. Die drei Besatzungsmitglieder des Hochseeschleppers wurden mit der Aussicht auf eine mehrjährige Haftstrafe hinter Schloss und Riegel gebracht.

In einem anderen Schmuggelfall, der sich letzten Herbst in der Straße von Gibraltar zutrug, erging nun das Gerichtsurteil für zwei angeheuerte Seeleute eines Cannabis-Schmugglerringes. Ein Gericht auf Mallorca verurteilte die beiden Unglücklichen zu fünf Jahren Haft und der Strafzahlung von 15 Millionen Euro. Die beiden russischen Staatsbürger, die Verbindungen zu einem süditalienischen Mafia-Clan haben sollen, waren seinerzeit bei dem Versuch gescheitert, mit einer Segelyacht neun Tonnen Haschisch von Marokko nach Europa zu importieren. Bei der damaligen Polizeioperation gegen das Schmugglernetzwerk, die von März bis September lief, wurden insgesamt sechs Segelboote mit mehr als 35 Tonnen Cannabis-Harz aufgebracht.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken