Minnesota verabschiedet Gesetz zur Cannabislegalisierung. Damit ist Minnesota der 23. Bundesstaat der Cannabis legalisiert.

Am Samstag haben Senatoren in Minnesota einen Gesetzentwurf gebilligt, der den Freizeitkonsum von Cannabis für Personen über 21 Jahren erlauben würde. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, ist Minnesota der 23. Bundesstaat sein, der Cannabis legalisiert hat.. Zuvor hatte das Repräsentantenhaus die Maßnahme bereits genehmigt. Diese wird nun dem demokratischen Gouverneur Tim Walz vorgelegt, der versprochen hat, sie zu unterzeichnen.

Die Befürworter des Gesetzentwurfs argumentierten, dass er die öffentliche Gesundheit und Sicherheit verbessern und soziale Gerechtigkeit fördern würde. Gemäß dem Gesetzentwurf wäre es ab dem 1. August legal, Marihuana zu Hause zu besitzen, zu konsumieren und anzubauen. Der Einzelhandelsverkauf in Apotheken würde wahrscheinlich mindestens ein Jahr auf sich warten lassen.

Die Maßnahme sieht eine 10%ige Steuer auf Cannabisprodukte vor, zusätzlich zu den bestehenden Umsatzsteuern. Der Besitz von Marihuana-Blüten zu Hause wäre auf 2 Pfund begrenzt, während in der Öffentlichkeit nur 2 Unzen erlaubt wären. Es gäbe auch Beschränkungen für den Besitz von THC in Edibles (maximal 800 Milligramm) sowie von Cannabis-Konzentrat (maximal 8 Gramm).

Die Vorstrafen von Minnesotanern, die wegen geringfügigem oder kleinerem Marihuanabesitz verurteilt wurden, würden automatisch gelöscht. Das Bureau of Criminal Apprehension schätzt jedoch, dass es bis August nächsten Jahres dauern wird, um alle Aufzeichnungen zu bearbeiten. Menschen, die wegen gewaltfreien Cannabisdelikten verurteilt wurden, können die Amnestie beantragen.

Die Kommunalverwaltungen würden mehr Entscheidungsbefugnis erhalten, wenn es darum geht, die Anzahl der Apotheken zu begrenzen und sie von Schulen fernzuhalten. Sie hätten jedoch nicht die Möglichkeit, den Verkauf von Marihuana ganz zu verbieten.

Demokratische Senatorin Lindsey Port aus Burnsville meint, dass die Legalisierung und Regulierung von Marihuana Kinder vor den schädlichen Auswirkungen des illegalen Marktes schützen, Risiken für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit verringern und in Gemeinden investieren würde, die durch frühere Marihuana-Gesetze geschädigt wurden. Port forderte: “Die Minnesotaner sind bereit. Lasst uns legalisieren, regulieren und Gerechtigkeit schaffen.”

Der Gesetzentwurf wurde mit einer knappen parteiinternen Abstimmung von 34 zu 32 angenommen. Mit der zunehmenden Verbreitung der legalen Freizeitnutzung von Marihuana scheint sich die Wahrnehmung des Konsums zu verändern. Laut einer im April veröffentlichten Umfrage von CBS News finden etwas mehr als die Hälfte der Befragten (53%) den offenen Konsum von Marihuana gesellschaftlich akzeptabel. In derselben Umfrage sprachen sich 64% der Befragten dafür aus, den Freizeitkonsum von Marihuana in ihrem Bundesstaat zu legalisieren.

Die Ergebnisse einer jährlichen Analyse des medizinischen Labors Quest Diagnostics, die diese Woche veröffentlicht wurde, zeigten, dass der Prozentsatz der US-amerikanischen Arbeitnehmer, die 2022 positiv auf Cannabis getestet wurden, den höchsten Wert seit Beginn der Analyse im Jahr 1988 erreichte. Von über sechs Millionen Urintests, die letztes Jahr analysiert wurden, waren 4,3% positiv auf Cannabis.

Die Demokraten haben die volle Kontrolle über die Landesregierung übernommen, da die Legislative ihre Amtsperiode 2023 begonnen hat. Zum ersten Mal seit acht Jahren haben sie die Mehrheit in beiden Kammern sowie das Amt des Gouverneurs inne, was ihnen ermöglicht, eine umfangreiche Liste von gesetzgeberischen Prioritäten durchzusetzen, die zuvor von der republikanischen Mehrheit im Senat blockiert wurden. Letzten Monat unterzeichnete der Gouverneur eine Maßnahme zum Schutz von Waffen, und am Freitag unterzeichnete er zwei weitere Waffenschutzgesetze. Zudem hat er eine Maßnahme unterzeichnet, die sicherstellt, dass Minnesota nicht bei Versuchen mitwirkt, Patienten außerhalb des Bundesstaates strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie reproduktive oder geschlechtsbejahende Gesundheitsversorgung suchen.

In Deutschland kommt die Cannabislegalisierung irgendwann irgendwie.

Simon Hanf

