Grower in Ravensburg festgenommen. Die Polizei in Schwaben hat einen Grower nach 6 monatiger Suche gefunden.

Vor über einem halben Jahr, hat die Polizei in einem Wald eine über 3000 Quadratmeter große Cannabisplantage gefunden. Die Polizei stellte schwere Ermittlungen an, um diesen gemeingefährlichen Menschen zu finden. Dies berichtete die Stuttgarter Zeitung.

Der Grower wurde dann in Ravensburg gefunden. Der 28-jährige ist untergetaucht, nachdem sein Grow von der Polizei gefunden wurde. Er hatte eine Zucht mit rund 600 Pflanzen in einem Wald bei Ebersbach-Musbach (Landkreis Ravensburg) betrieben. Sie fanden eine Wohnung, in der sich der 28-jährige Mann aufhielt, die Beamten fanden weitere 150 Cannabispflanzen. Außerdem fanden die Beamten getrocknete Blüten in Kisten und Säcken. „Insgesamt konnten dabei von der Polizei rund 80 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt werden“, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Der 28-jährige wollte angeblich seine Ernte an seine Mitbewohner im Alter von 30 und 34 Jahren verkaufen. Die Polizei inhaftierte alle drei Männer. Solche Ungerechtigkeiten geschehen nur, weil die Regierung die Eckpunkte zur Cannabislegalisierung immer noch nicht umgesetzt hat.

Ein Beitrag von Simon Hanf

