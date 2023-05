Bild: Simon Hanf

Global Marihuana March in 2023. Heute finden in Deutschland wieder GMM statt. Wir fordern unsere Leser auf, daran teilzunehmen.

Es wird wärmer in Deutschland und die Menschen gehen wieder auf die Straße. Wie bereits im letzten Jahr finden heute wieder einige GMM statt. Heute am 13.05.2023 findet in Oldenburg, Dortmund, Düsseldorf, Freiburg, München, Bamberg und Würzburg ein GMM statt. Wir waren letztes Jahr für euch in Freiburg. Somit fordern auch unsere Leser auf, wieder daran teilzunehmen. Wir Cannabiskonsumenten werden immer noch kriminalisiert. Trotz Versprechen der Regierung wird alle 3 Minuten ein Cannabiskonsument strafverfolgt. Dies ist nicht zu tolerieren. Wer dagegen ist, kriminalisiert zu werden, ist verpflichtet dagegen auf die Straße zu gehen. Wir müssen unsere Rechte erkämpfen, es ist traurig aber wahr. Gechillt wird nach der Demo wird zuerst demonstriert.

Wir Menschen müssen leider in Deutschland für das Recht auf freie Selbstentfaltung kämpfen. Jeder Cannabiskonsument hat nun die gute Gelegenheit, heute nochmal der Regierung Feuer zu machen und für seine Rechte zu kämpfen. Legalisierung sofort!

Ein Beitrag von Simon Hanf

