Die Tage der Cannabis-Prohibition sind gezählt

Global Marijuana March 2023 – viel Rauch und Protest von Nürnberg über Madrid bis Buenos Aires

Von Sadhu van Hemp

Am Samstag fand in 19 deutschen Städten der Global Marijuana March statt, dessen Motto dieses Jahr „Legalisieren statt Inhaftieren“ lautete. Auf einem Plakat in Berlin hieß es: „Wir wollen keine Straftäter sein“.

In Nürnberg sind nach ersten Schätzungen über 500 Menschen für die Legalisierung von Cannabis durch die Innenstadt gezogen. Veranstalter Florian Söllner vom „Cannabis Social Club Nürnberg“ bezeichnete den politischen Umgang mit Cannabis und die damit verbundene strafrechtliche Verfolgung als „Verbrechen ohne Geschädigte“ und mahnte an, dass trotz der geplanten Lockerung des Hanfverbots noch immer Strafverfahren gegen Konsumenten eingeleitet werden.

In acht deutschen Städten findet der Marsch am kommenden Samstag statt, um in den weltweiten Chor gegen die Cannabis-Prohibition einzustimmen. Wer noch nicht hat oder noch einmal will, kann sich in Bamberg, Dortmund, Düsseldorf, Freiburg im Breisgau, Heilbronn, München, Oldenburg oder Würzburg in den Demonstrationszug einreihen.

Auch anderswo zeigten die Hanffreunde Gesicht – und das mit dem Ausdruck absoluter Friedfertigkeit. In Spanien feierte die Hanfcommunity das 25-jährige Jubiläum des Global Marijuana March, der in Madrid Tausende Menschen auf die Straße gebracht hat. Bestens gelaunt zogen die Brüder und Schwestern eine THC-geschwängerte Rauchwolke nach sich, während sie durch die Straßen der spanischen Hauptstadt flanierten (tanzten) und auf geradezu karnevalistische Art und Weise ihrer Forderung nach einer Hanffreigabe Ausdruck verliehen.

Gute Luft gab es auch im herbstlichen Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Tausende Porteños nahmen am Samstag am 14. Marcha Mundial de la Marihuana teil, der lautstark von der Plaza de Mayo zum Nationalkongress führte. Unter dem Ruf „Freiheit, Freiheit, keine Gefangenen mehr für den Anbau“ wälzte sich der Protestzug von Trompeten und Trommeln begleitet durch die Straßen der 15-Millionen-Einwohner-Metropole. Sprechchöre skandierten „Ich bin kein Verbrecher, ich bin kein Krimineller, ich pflanze Marihuana an, keine Gefangenen mehr wegen des Anbaus!“

Die Hauptforderung der Demonstranten ist, die institutionelle Gewalt, sowie Razzien und Verhaftungen wegen Cannabis-Vergehen einzustellen und eine umfassende Reform des Betäubungsmittel Gesetzes auf den Weg zu bringen.

Der Widerstand der Menschen gegen das Hanfverbot nimmt kontinuierlich zu, und es wird den Prohibitionsfanatikern der westlich zivilisierten Welt überlang wohl kaum mehr gelingen, die Legalisierung mit demokratischen Mitteln aufzuhalten.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken