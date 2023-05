Bild: Archiv Su

Holetschek ist gegen Modellprojekte. Der bayerische Gesundheitsminister schießt weiter gegen die Cannabislegalisierung.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) schießt weiter gegen die Cannabislegalisierung. Seine Paranoia gegen Cannabis hat ein absurdes Ausmaß angenommen. Er betonte seine irrationale Aversion gegen Cannabis mit folgenden Worten: „Ich bleibe dabei, dass wir keine Cannabis-Modellprojekte in Bayern zulassen wollen. Wir werden genau verfolgen, welche gesetzlichen Regelungen die Bundesregierung auf den Weg bringt. Sobald der entsprechende Gesetzentwurf vorliegt, werden wir ihn prüfen und alle rechtlichen Mittel einsetzen, um Modellprojekte in Bayern zu verhindern.“

SPD-Politiker schrieben Holetschek eine Antwort, deren valide Kritik er für unbegründet hält. Dies berichtet die Ärztezeitung.

Er ist weiterhin der Auffassung, dass das Europarecht, die Cannabislegalisierung verhindern kann. Valide Kritik bringt er dabei nicht auf. „Die in dem Brief genannten Gegenargumente sind schon lange bekannt. Letztlich zielen die Pläne der Ampel für Modellprojekte für staatlich lizenzierte Vertriebssysteme von Cannabis auf eine bundesweite Legalisierung ab – und diese steht nicht im Einklang mit dem Völker- und Europarecht. Dies hat das Gutachten von Professor Bernhard Wegener zu den völker- und europarechtlichen Grenzen einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland eindeutig ergeben.“ sagte Holetschek.

Er stimmt der Ansicht der Ampelregierung nicht zu. Die Ampel ist der Ansicht, dass unter dem Credo des Gesundheitsschutzes Cannabis legalisiert werden kann. „Darunter fallen die von der Ampel-Koalition ins Auge gefassten Modellprojekte aber eindeutig nicht.“ behauptet der Gesundheitsminister. Dies ist schlicht falsch.

Holetschek schießt wie eh und je gegen die Cannabislegalisierung. Dabei steigt seine Paranoia diametral zu seiner fallenden Validität.

Ein Beitrag von Simon Hanf

