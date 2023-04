Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

2000 Cannabispflanzen in Südwestpfalz gefunden. Die Polizei hob erneut eine Cannabisplantage aus.

In Schindhard (Landkreis Südwestpfalz) hat die Polizei eine Cannabisplantage ausgehoben. Dies berichtete die ZEIT. Am vergangenen Mittwoch machten Ermittler der Polizei einen besonders großen Fund in einer Lagerhalle. Der Ort selbst hat nur etwa 500 Einwohner, aber 2000 Cannabispflanzen. Das sind knapp vier Pflanzen pro Person. Es wurde eine Spezialeinheit gerufen, welche die Tür mit Gewalt öffnete. Es wurden vier Männer zwischen 23 und 46 Jahren vorläufig festgenommen. In der Lagerhalle, welche leer stand, wurden über 2000 Cannabispflanzen in verschiedenen Stadien gefunden. Die Polizei geht, wie jeder vernünftige Mensch, davon aus, dass die Dealer, mit dieser enormen Menge, einen erheblichen Umsatz machten. Ebenfalls fanden die Beamten getrocknetes Cannabis in einem dreistelligen Kilogrammbreich. Die vier Männer kamen daraufhin in Untersuchungshaft.

Die Regierung hat versprochen, Cannabis zu legalisieren. Bislang ist es aber immer noch illegal und diese vier Männer kommen nun, höchst wahrscheinlich wegen eines gewaltfreien Cannabisdeliktes in den Knast. Diese Ungerechtigkeit muss aufhören. In Recklinghausen wurde eine Cannabisplantage mit über 1000 Pflanzen gefunden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

