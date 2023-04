Foto: Su/Archiv

Smoke-In zum 420 in Berlin am Brandenburger Tor. Am 20. April versammeln sich Cannabisaktivisten zum öffentlichen Kiffen.

Am Donnerstag ist der 20. April. Dies ist der offizielle Cannabistag. Unter dem Motto “Entkriminalisierung sofort” werden sich zahlreiche Demonstranten in Berlin zum gemeinsamen smoken treffen. Es ist wie auch letztes Jahr ein Smoke-In geplant. Dabei werden echte oder symbolische Joints in der Öffentlichkeit geraucht. Dies berichtete der Tagespiegel. Selbstverständlich sind alle die, die echten Joints rauchen, nur Cannabispatienten.

Bei dem Smoke-In soll gezeigt werden, dass Cannabiskonsum in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es gehört zu Deutschland dazu. Es ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit von erwachsenen Menschen, die auf dem Spiel steht. Letztes Jahr kamen etwa 1400 Menschen zum Smoke-In. Dieses Jahr könnten es sogar noch mehr sein, jetzt wo die Pandemie vorbei ist. Die Regierung kann sich nicht mehr länger aus der Verantwortung ziehen. Cannabis soll zwar legalisiert werden, aber solange dies nicht offiziell geschehen ist, werden Menschen weiterhin strafverfolgt. Es gibt über 500 Strafverfahren jeden Tag, die meisten davon gegen gewöhnliche Konsumenten. Dieser Wahnsinn muss aufhören.

Wir fordern unsere Leser auf, daran teilzunehmen und auch ein Zeichen für die Legalisierung zu setzen. Damit es auch wirklich heißt “Entkriminalisierung sofort.”

Ein Beitrag von Simon Hanf

