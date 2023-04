Bild: Archiv Su

Tschechien legalisiert Cannabis bis 2025. Dies hat die tschechische Regierung Anfang April beschlossen. Im Gegensatz zu Deutschland.

In Deutschland geht die Legalisierung peinlich langsam vonstatten. Es regt sich kaum etwas in der deutschen Drogenpolitik, obwohl es vor etwa 1,5 Jahren versprochen wurde. Jetzt plant die tschechische Regierung, ebenfalls Cannabis zu legalisieren, wie deutsch.radio.cz berichtet. Letzten Mittwoch hieß es in der Kabinettssitzung, man wolle einen streng gelegten Markt schaffen. In der Pressekonferenz sagte Ministerpräsident Petr Fiala (Bürgerdemokraten), dass eine Expertengruppe über die genauen Regeln beraten werde.

Selbst der tschechische Anti-Drogen-Koordinator Jindřich Voboři hatte bereits in der Vergangenheit erläutert, dass eine Legalisierung vorteilhaft sein kann. Er spricht von legalen Steuereinnahmen, die aus dem regulierten Handel mit Cannabis hervorgehen könnten. Er spricht hier von 15 Milliarden Kronen, was umgerechnet etwa 640 Millionen Euro sind.

Der Ministerpräsident Fiala betonte dabei, dass man sich bei anderen Staaten und deren Erfahrungen orientieren möchte. Dabei sollen Maßnahmen entwickelt werden, die vor Missbrauch und vor der Abgabe an Kinder und Jugendliche schützen.

In Deutschland wird die Cannabislegalisierung weiter bewusst verzögert. Es erweckt nicht den Eindruck, als sei die deutsche Regierung überhaupt an einer Legalisierung interessiert. Jetzt können uns sogar die Tschechen überholen. Es ist außerordentlich peinlich, wie die deutsche Regierung es nicht auf die Kette kriegt endlich Cannabis zu legalisieren. In Tschechien ist der Cannabiskonsum weitgehend stabil.

Ein Beitrag von Simon Hanf

