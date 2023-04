Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

150 Pflanzen in Gelsenkirchen gefunden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, da die Regierung immer noch nicht entkriminalisiert hat. Gelsenkirchen – Die Polizei in Gelsenkirchen hat am Freitagmorgen plötzlich einen großen Drogenfund bekannt gegeben. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten Joints, Marihuana und 152 Cannabispflanzen – verteilt auf drei Kisten. Doch damit nicht genug, wie die Polizei weiter berichtet. Dies berichtete WA.de

Bei einer Autokontrolle am Freitagmorgen hat die Streifenpolizei einen 29-jährigen Mann in der Unkelstraße auf Schalke festgenommen. “Bei der Kontrolle ist der Polizei im Auto ein starker Marihuanageruch aufgefallen.” Ein Richter erließ daraufhin einen Durchsuchungsbefehl – ​​mit Erfolg. Die Beamten fanden 2 Joints im Fahrzeug, 8 Gramm Marihuana in einem Druckverschlussbeutel und 152 Cannabispflanzen in 3 großen Kartons. Doch damit nicht genug: „Bei der Festnahme des Fahrers stellte sich auf der Polizeidienststelle heraus, dass er falsche Kontaktdaten angegeben hatte und es zwei Haftbefehle gegen ihn gab“, teilte die Polizei mit. Zudem besitzt der 29-Jährige keinen gültigen Führerschein und steht offenbar unter Drogeneinfluss. “Also wurde ihm eine Blutprobe entnommen.”

Neben der Vollstreckung des Haftbefehls drohen dem 29-Jährigen weitere Straftaten wegen Drogenkonsums und -handels, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie Vandalismus. In Solingen wurde eine Plantage mit über 1000 Pflanzen gefunden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

