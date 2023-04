Foto: Su/Archiv

NBA will kiffen erlauben. Ein neuer Plan seitens der NBA legt nahe, dass Basketballspieler bald kiffen dürfen.

Cannabis erreicht in immer mehr US-Staaten einen legalen Status. Die NFL und die UFC haben ihren Spielern bereits erlaubt, Cannabis in ihrer Freizeit zu konsumieren. Jetzt wird auch die NBA nachziehen. „Vom ersten Tag an war es das Ziel der NBPA in dieser Verhandlung, unsere Spieler zu schützen, ihr Leben auf und neben dem Platz zu bereichern und einen Rahmen zu schaffen, der unsere Spieler als echte Partner mit den Gouverneuren sowohl in der NBA als auch in der Geschäftswelt insgesamt anerkennt“, sagte NBPA-Geschäftsführerin Tamika Tremaglio in einem Tweet. Dies berichtete Business Insider.

Somit erreicht Cannabis immer mehr Akzeptanz in der Gesellschaft. Die USA sind uns Deutschen dabei meilenweit voraus. Deutschland muss auch anerkennen, dass Cannanis endlich fester Bestandteil der Gesellschaft ist. Bei dem kiffen gibt es keine Rechte Dritter, die verletzt werden, also gibt es keinen logischen Grund, Cannabis zu verbieten. Dies ist eine große Ungerechtigkeit. Es ist an der Zeit, dass auch die deutsche Regierung endlich die Lösung für diese Ungerechtigkeit in die Tat umsetztet und endlich Cannabis legalisiert.

Die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner war in Russland wegen Cannabisöl in Haft.

Ein Beitrag von Simon Hanf

