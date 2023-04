Ein bisschen Cannabis-Legalisierung – aber nur in „Modellregionen“

Gesundheitsministerium plant Medienberichten zufolge Modellprojekte für eine wissenschaftlich begleitete Cannabis-Abgabe

Quelle: BMG / Thomas Ecke

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Nun ist die Katze aus dem Sack: Eine vollumfängliche Cannabis-Legalisierung wird es in dieser Legislaturperiode nicht geben. Statt Wort zu halten und die Cannabis-Konsumenten vom Joch der Prohibition zu befreien, ducken sich Gesundheitsminister Lauterbach und seine Gefolgsleute weg, um bloß nicht zu viel Hanffreigabe zu wagen.

Das im Herbst 2022 vorgelegte Eckpunktepapier zur Reform des Betäubungsmittelgesetzes wird laut Gesundheitsministerium derzeit überarbeitet und ist „mittlerweile etwas verändert“ worden. Aber man sei bei dem Gesetzesentwurf auf einem guten Weg und werde die überarbeiteten Vorschläge „in Kürze“ vorstellen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, ohne konkret zu werden. Ein Termin zur Verkündigung der frohen Botschaft könne nicht genannt werden.

„Zeit Online“ will indes in Erfahrung gebracht haben, dass aus den aktualisierten Eckpunkten hervorgeht, Modellprojekte in ausgewählten Metropolregionen, aber auch im ländlichen Raum zu starten, um dort die Auswirkungen des legalen Verkaufs unter verschiedenen Bedingungen zu prüfen und anschließend auszuwerten. Die Modellprojekte sollen wissenschaftlich begleitet und zunächst auf vier/fünf Jahre befristet sein.

Das Handelsblatt will darüber hinaus aus Regierungskreisen erfahren haben, dass der private Anbau von einigen wenigen Hanfpflanzen und der Besitz von Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt werden soll – aber eben nur in den ausgewählten Modellregionen. Der ursprüngliche Plan, den Verkauf von Haschisch und Marihuana aus deutscher Produktion bundesweit über „lizenzierte Fachgeschäfte“ bzw. Apotheken zu organisieren, dürfte somit hinfällig sein. Der Traum vom Milliardenmarkt, der schon morgen Millionäre macht, ist ausgeträumt.

In den handverlesenen Modellregionen soll der Verkauf zudem deutlich eingeschränkt bleiben. Vorgesehen ist, den Anbau und die Abgabe unter strengen Regularien in „Cannabis Social Clubs“ zu ermöglichen, die ihre Mitglieder mit Eigenbedarfsmengen versorgen.

Die Planänderung, auf die Legalisierung zu verzichten und erst einmal mit Modellprojekten herumzuexperimentieren, ist offenbar der Angst geschuldet, mit europäischem Recht zu kollidieren und von der EU-Kommission abgewatscht zu werden. Offensichtlich soll die Cannabis-Freigabe erst dann ins deutsche Gesetzbuch geschrieben werden, wenn die EU grünes Licht gibt. Was Karl Lauterbach & Co. ohne Rücksicht auf EU-Recht bleibt, ist der Weg, den Spanien, Portugal und die Beneluxstaaten längst gehen – und das ist die Entkriminalisierung des nichtkommerziellen Hanfanbaus und den Besitz geringer Mengen Haschisch und Marihuana für den Eigenbedarf. Doch selbst davor scheint die Bundesregierung zurückzuschrecken, wenn es erst einmal mit ausgewählten Modellregionen versucht werden soll.

Dabei wäre es angesichts der Kriminalstatistik 2022 dringend angebracht, der kiffenden Bevölkerung die Hand zu reichen und den Wahnsinn der Cannabis-Prohibition schnellstens zu beenden. Vergangenes Jahr wurden in Deutschland 214.242 Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Hanfverbot eingeleitet – davon 174.876 gegen Konsumenten. Nach wie vor sorgt der Verfolgungsdruck für großes Leid, geduldet von einer Regierung, die im Herbst 2021 die bundesweite Hanffreigabe versprochen hat. Umso schändlicher ist es, nun mit Modellprojekten um die Ecke zu kommen und die großspurig angekündigte Legalisierung zum Stillstand zu bringen.

Doch das Versagen der Ampelregierung hat auch etwas Gutes. Der ursprünglich ausgedachte Nonsens, das Cannabis-Business in die Hand einiger weniger Monopolisten zu legen, die Deutschland mit überteuertem Kunstgras aus industrieller Produktion zuscheißen, dürfte sich bis auf Weiteres erledigt haben.

Quellen und weiterführende Links:

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/drogenpolitik-lauterbach-muss-deutliche-abstriche-bei-cannabis-legalisierung-hinnehmen/29073182.html

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html

https://hanfjournal.de/2022/10/26/lauterbach-praesentiert-eckpunkte-zur-legalisierung/

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken