Cannabisplantage durch Parkverstoß aufgeflogen. Beamte in Halle fanden durch falsche Kennzeichen eine Cannabisplantage.

Die Verfolgung der Grower geht weiter und nimmt immer noch kein Ende. In Halle wurde am Mittwoch ein Fahrzeug gefunden, welches falsch geparkt hatte, dies berichtete die Zeit. Als die Beamten den Besitzer des Wagens konfrontieren wollten, stellte sich fest, dass das Fahrzeug falsche Kennzeichen hatte. Dies führte die Polizisten zu einer Wohnung eines 34-jährigen Mannes. In dessen Wohnung konnte eine Cannabisplantage sowie entsprechende Utensilien zum Grow finden. Außerdem fanden die Beamten Gegenstände, welche unter das Waffengesetz fallen, sowie eine kleine Menge Crystal Meth in seiner Wohnung. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

Auch in Würzburg wurden am Donnerstag drei mutmaßliche Dealer verhaftet und insgesamt acht Personen vorläufig festgenommen. Dabei waren mehrere Dutzend Beamte der Würzburger Polizei und der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Die Ausbeute: mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel. Es ist fraglich ob der Kostenaufwand einer solchen Strafverfolgung sich auch nur Ansatzweise rechnet. So lässt sich der Schwarzmarkt nicht austrocknen. Nur durch eine Legalisierung kann der Schwarzmarkt effektiv zurückgedrängt werden.

Dank der weiteren Verzögerungen der Legalisierung wurde in Halle ein weiterer Mensch strafverfolgt. Die Regierung zögert, darunter leiden echte Menschen. Es ist nicht zu tolerieren, dass die Regierung schläft, während die Bevölkerung leidet. Legalisiert endlich!

In Solingen wurde eine Cannabisplantage mit über 1000 Pflanzen entdeckt.

