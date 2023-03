Die 10 interessantesten Cannabis-Aktien

In Grünes Gold investieren? Chancen und Risiken

Der Markt für Cannabis-Produkte ist in den letzten Jahren stark gewachsen, da immer mehr Länder Cannabis für medizinische und/oder Freizeitzwecke legalisieren. Allerdings haben viele Cannabis-Aktien in den letzten Jahren einen erheblichen Wertverlust erlitten, da der Markt für Cannabisprodukte in einigen Ländern immer noch reguliert oder sogar illegal ist. Einige der Cannabis-Aktien, die in den letzten Jahren besonders stark an Wert verloren haben, sind Canopy Growth, Aurora und Tilray.

Canopy Growth, ein kanadisches Unternehmen, welches im Bereich der Herstellung und des Vertriebs von Cannabisprodukten tätig ist, war der ehemalige Weltmarktführer unter den Cannabis-Aktien. Die Aktie hat von Anfang 2018 bis Anfang 2021 allerdings einen erheblichen Wertverlust erlitten.

Im spezifischen Zeitraum fiel der Aktienkurs von einem Hoch von etwa 44 USD im Januar 2018 auf ein Tief von etwa 14 USD im März 2020, was einem Verlust von rund 68% entspricht. Seitdem hat sich der Aktienkurs von Canopy Growth wieder erholt und notiert derzeit (Stand: März 2023) bei etwa 20 USD. Aber nicht nur die Aktie von Canopy Growth hat in den letzten Jahren eine hohe Volatilität aufgewiesen und große Schwankungen im Aktienkurs erfahren.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die Cannabisbranche weiterhin wachsen wird. Die Anzahl an Menschen, die in Staaten mit einem vollständig regulierten Cannabismarkt leben, wächst seit 2012 kontinuierlich. Immer mehr Länder legalisieren Cannabis für medizinische und/oder Freizeitzwecke, was zu einer zunehmenden Nachfrage nach Cannabisprodukten führt. Zudem erweitern Cannabis-Unternehmen ihr Produktangebot und arbeiten an innovativen Lösungen, um ihre Produkte zu verbessern und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Allerdings gibt es auch einige Herausforderungen, mit denen die Cannabisbranche konfrontiert ist. Eine davon ist die Regulierung, da die Gesetzgebung in vielen Ländern noch immer streng ist. Auch der Wettbewerb in der Branche ist stark und es kann schwierig sein, sich in einem überfüllten Markt durchzusetzen.

Die 10 interessantesten Cannabis-Aktien

Canopy Growth Corporation (CGC): Kanada Aurora Cannabis Inc. (ACB): Kanada Cronos Group Inc. (CRON): Kanada Tilray Inc. (TLRY): Kanada Aphria Inc. (APHA): Kanada HEXO Corp. (HEXO): Kanada Curaleaf Holdings Inc. (CURLF): USA Green Thumb Industries Inc. (GTBIF): USA Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF): USA The Scotts Miracle-Gro Company (SMG): USA – Ein Unternehmen, das zwar nicht direkt im Cannabis-Geschäft tätig ist, aber Produkte für den Anbau von Cannabis herstellt.

Achtung: Diese Liste dient nur Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Beratung zu verstehen. Es ist wichtig, eigene Nachforschungen anzustellen, bevor in eine Aktie investiert wird. Jeder sollte sicherstellen, dass Aktien zu den eigenen Anlagezielen und der eigenen Risikobereitschaft passen.

Die Zukunft von Cannabis-Aktien?

Die Zukunft von Cannabis-Aktien hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Die Legalisierung von Cannabis in verschiedenen Ländern, die Nachfrage nach Cannabisprodukten sowie die wirtschaftlichen Bedingungen sind nur einige der Faktoren, die die Zukunft der Cannabisbranche beeinflussen.

Insgesamt ist die Zukunft von Cannabis-Aktien unsicher, aber es gibt Potenzial für Wachstum und Innovation in der Branche. Wie bei jeder Investition ist es wichtig, sorgfältig zu recherchieren und eine gründliche Analyse durchzuführen, bevor man in Cannabis-Aktien investiert. Es wird auch empfohlen, eine Diversifikation der Investitionen vorzunehmen, um das Risiko zu minimieren.

Willst Du Dein eigenes Cannabis-Fachgeschäft eröffnen? Besuche unsere Webinare!

Mehr erfahren? Weitere Artikel zum Thema Wirtschaft gibt es auf sowjet.de!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken