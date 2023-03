Verfolgungsdruck auf Berliner Cannabis-Konsumenten wächst

Bundespolizei kontrollierte am Wochenende auf Berliner Bahnhöfen mehr als 930 Personen – auch bayerische Beamte waren auf der Pirsch

Von Sadhu van Hemp

„Auf der Ringbahn (…) wird Bayerisch gesprochen“, wusste der Tagesspiegel am Freitag zu berichten, als in der Bundeshauptstadt der Startschuss für den Großeinsatz der Bundespolizei zur Bekämpfung von Gewalttätigkeiten an Bahnhöfen fiel. Auch eine Einheit aus dem niederbayerischen Deggendorf war übers Wochenende zum Dienst am Berliner Bürger erschienen, um sich oben bei den „Saupreißn“ im Profiling zu üben.

Anlass des bürgernahen Aktionismus der Bundespolizei war das vorübergehend ausgesprochene Verbot zum Mitführen gefährlicher Gegenstände. Neben Waffen, die ohnehin verboten sind, war es am Wochenende auf den Bahnhöfen Gesundbrunnen, Ostkreuz, Warschauer Straße und Südkreuz jeweils von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr untersagt, gefährliche Alltagsgegenstände wie Messer, Reizgas, Schlaggegenstände oder Schraubenzieher mitzuführen. Zum Hintergrund des Verbots erklärte die Bundespolizei, dass Gewalt an Bahnhöfen ein „bedeutsames Kriminalitätsphänomen“ darstelle.

Und so hat die Bundespolizei den Freifahrschein zur Kontrolle von Hinz und Kunz auch ausgiebig genutzt und dabei den einen oder anderen Treffer erzielt. In den Nächten zu Samstag und zu Sonntag wurden mehr als 930 Personen überprüft, von denen 26 gegen das dort geltende vorübergehende Verbot zum Mitführen gefährlicher Gegenstände verstoßen haben sollen. Eingesammelt wurden elf Messer, acht Reizstoffspraydosen, sowie potentielle Schlag- und Stichgegenstände, darunter zwei Teleskopschlagstöcke, ein Elektroimpulsgerät und ein Skalpell.

Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen „temporäre Waffenverbot“ erhielten 25 männliche Personen und eine 19-jährige Frau, bei denen es sich mehrheitlich um deutsche Staatsangehörige handelt. Zwölf Personen sind unter 20 Jahre alt, gefolgt von zehn Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren.

Zudem verbucht die Bundespolizei einen größeren Beifang kleiner Fische. Ins Netz gingen 28 Personen, die Cannabis in Form von Haschisch und Marihuana oder andere illegale Genussmittel bei sich trugen.

Und was lernen wir daraus? Genau –! Die Kontrolloffensive der Bundespolizei auf den Berliner Bahnhöfen macht diese für Cannabis-Konsumenten mittlerweile zum gefährlichen Ort, an dem man sich ganz schnell einen Satz warme Ohren einfangen kann. Insbesondere dann, wenn eine Horde jagdfiebriger Cannabis-Schnüffler aus Deggendorf mit einem „Griaß God beinand!“ dem Berliner Partyvolk nach bayerischer Art die Leviten liest.

