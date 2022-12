Bayern will Legalisierung stoppen

Foto: Su/Archiv

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek will die Legalisierung stoppen. Er blamiert sich erneut.

Holetschek hat ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Dieses soll die Pläne der Ampelregierung zur Cannabislegalisierung überprüfen. “Trotz großer Gesundheitsrisiken und rechtlicher Bedenken hält die Ampel-Koalition bislang an ihren Plänen fest. Deswegen habe ich ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um die völker- und europarechtlichen Grenzen einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland zu klären”, sagte der CSU-Politiker. Er möchte die Debatte weiter verwässern und ein sinnvolles Vorhaben stoppen.

Für die Ausarbeitung des Gutachtens ist den Angaben zufolge Bernhard Wegener, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Europarecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, beauftragt worden, sagte die Zeit.

Die Pläne zur Legalisierung werden von der bayerischen Staatsregierung kategorisch abgelehnt. Holetschek reiste dafür selbst nach Brüssel und forderte ein Veto seitens der EU-Kommission gegen die Cannabislegalisierung. Dieses Veto würde Deutschland verbieten, Cannabis adäquat zu regulieren. Allerdings verbietet das Europarecht per se keine regulierte Abgabe von Cannabis, sofern der Gesundheitsschutz gewahrt werden kann.

“Das von uns beauftragte Gutachten wird diese und weitere Aspekte objektiv ausleuchten”, betonte Holetschek. Er denkt, dies würde Cannabis verharmlosen. Dies ist nicht der Fall. Auch Alkohol ist legal und durch Altersrestriktionen reguliert. “Das untergräbt alle Bemühungen der Prävention und Aufklärung”, denkt der Politiker, der sich nie wirklich mit den Definitionen der beiden Begriffe auseinander gesetzt hat.

“Zudem müssten, wenn das Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden soll, Höchstverkaufsgrenzen und Obergrenzen für den THC-Gehalt eindeutig festgelegt werden. Das ist bislang nicht geschehen”, sagte Holetschek. Auch hier merkt man dass der Politiker keinerlei Grundkenntnisse über die Cannabispflanze mitbringt. “Ohne Obergrenze besteht die Gefahr, dass Produkte mit hohem THC-Gehalt auf den Markt kommen, die eine stärkere Wirkung entfalten. Mit Gesundheitsschutz hat das für mich nichts mehr zu tun. Eine Legalisierung ohne entsprechende Altersbeschränkung wäre deshalb grob fahrlässig.” meinte Holetschek.

Die Legalisierung ermöglicht die einzig sinnvolle Regulierung von Cannabis. Bei manchen Menschen kommen wissenschaftliche Erkenntnisse erst später an.

Holetschek ist ein erbitterter Gegner der Cannabislegalisierung. Seit Jahren wettert er gegen die Legalisierung. Dabei ignoriert der CSU-Politiker regelmäßig wissenschaftliche Publikationen. Holetschek bleibt dabei weiter auf dem Holzweg.

Ein Beitrag von Simon Hanf

