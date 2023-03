GMM in Hanau

Bildquelle: GMM Hanau

Global Marijuana March erstmals in Hanau – Legalisieren statt Inhaftieren

Der Global Marijuana March wird am Samstag, den 06.05.2023 erstmals in Hanau stattfinden. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr am Hauptbahnhof mit einer Startkundgebung. Anschließend wird um 12:00 Uhr ein Demonstrationszug in Richtung Freiheitsplatz starten, wo die Schlusskundgebung stattfindet. Die Pressemitteilung ist sehr knapp gehalten und enthält nur die wichtigsten Fakten.

In der Schlusskundgebung sollen Redner*innen auftreten und es soll Live-Musik geben. Ob dies jedoch möglich ist, hängt von der Spendenaktion ab. Unter dem Motto: “Ich hole den Global Marihuana March endlich nach Hanau!” wird um Hilfe gebeten. Es wird empfohlen, die Meldung auf der eigenen Homepage zu teilen und den Link zur Spendenaktion hinzuzufügen.

Der Global Marijuana March ist eine weltweite Demonstration für die Legalisierung von Cannabis. Jedes Jahr finden in zahlreichen Städten auf der ganzen Welt Veranstaltungen statt, um auf die Vorteile von Cannabis hinzuweisen und für dessen Legalisierung zu werben. Erstmalig wurde der GMM in Deutschland von der Aktionsgruppen um die Hanfparade-Organisation im Jahr 2000 veranstaltet. Auch in Hanau soll der Global Marijuana March erstmalig stattfinden und ein wichtiges Zeichen für die Legalisierung von Cannabis setzen.

Die Veranstaltung ist ein wichtiger Anlass für die Befürworter*innen der Legalisierung von Cannabis, um ihre Forderungen öffentlich zu machen und auf die Vorteile von Cannabis hinzuweisen. Durch die Teilnahme an der Veranstaltung können Menschen ihre Solidarität mit der Legalisierungsbewegung ausdrücken und ihre Stimme für die Legalisierung von Cannabis erheben.

Insgesamt ist der Global Marijuana March eine wichtige Veranstaltung, die auf die Vorteile von Cannabis hinweist und für dessen Legalisierung wirbt. Die Veranstaltung in Hanau bietet eine gute Gelegenheit, um öffentlich für die Legalisierung von Cannabis einzutreten und ein starkes Signal an die Politik zu senden.

Keine Demonstration in eurer Nähe? Dann meldet doch einfach eine eigene Demonstration an. Dies könnt ihr auf der Webseite des Global Marijuana March – Deutschland machen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken