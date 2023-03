Alles Gute, William Shatner

Alles Gute, William Shatner. Der kanadische Schauspieler feiert heute, am 22. März seinen Geburtstag. William Shatner ist ein Tausendsassa, der in seiner Paraderolle als Captain Kirk weltberühmt geworden ist. Er gilt mittlerweile auch als der älteste Mensch der jemals das Weltall bereist hat. Shatner hat in der Vergangenheit öffentlich über seine Erfahrungen mit Cannabis gesprochen. Er wurde 1931 in Montreal geboren. Im Jahr 2019 hat er erzählt, dass er im Alter von 87 Jahren zum ersten Mal Cannabis konsumiert hat und seither ein regelmäßiger User ist.

Er setzt Cannabis-Extrakte zur Schmerzbehandlung ein. Shatner vertraut auf die beiden am häufigsten verwendeten Cannabinoide THC und CBD, um Schwellungen in den Gelenken und hartnäckige Schmerzen zu lindern. „Ich habe ein paar Schmerzen, die ich vor ein paar Jahren noch nicht hatte“, verriet der hochbetagte, aber immer noch agile Shatner „Nun stellt sich heraus, dass es schmerzlindernde Mittel gibt, von denen wir vor ein paar Jahren noch nichts wussten.“

Shatner hat sich auch öffentlich dafür ausgesprochen, dass Cannabis legalisiert werden sollte und dass es vielen Menschen bei der Behandlung von Schmerzen und anderen medizinischen Problemen helfen kann. Mittlerweile hat er das rauchen von Weed allerdings aufgegeben – ihm waren die Munchies dann doch zu viel. Nach eigener Aussage leidet er nämlich nicht gerade untermangelndem Appetit. Obwohl es immer noch eine kontroverse Debatte um die Legalisierung von Cannabis gibt, und er auch nicht mehr Konsumiert, hat William Shatner dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Vorteile von Cannabis zu erhöhen und seine Akzeptanz in der Gesellschaft zu fördern.

Wir sagen Daher: Happy Birthday!

