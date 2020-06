Berühmtester Weltraumfahrer aller Zeiten schwört auf Cannabis

William Shatner alias Captain James T. Kirk kuriert seine Wehwehchen mit „magischen“ Cannabinoiden

Aus dem Computerlogbuch von Sadhu van Hemp – Sternzeit 2020.420

In der Geschichte der fiktiven Weltraumfahrt gab es viele berühmte Raumschiffe, die zum Wohle der Menschheit gegen außerirdische Invasoren kämpften und stets obsiegten. Auch die Deutschen reihen sich mit dem „Raumkreuzer Orion“ in die Bestenliste der ruhmreichsten Raumschiffe aller Zeiten ein, doch auf Platz 1 stehen die US-Amerikaner: 1966 entsandte das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein Raumfahrzeug ins Universum, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung viele Lichtjahre von der Erde entfernt in Galaxien vordrang, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Unter dem Kommando von Captain James T. Kirk sorgte die WARP-angetriebene „Enterprise“ in den entlegensten Winkeln des Kosmos für Recht und Ordnung – und das stets in friedlicher Absicht. Kam es zu Konflikten mit Klingonen, Ekosianern oder Troglyten reichte oftmals die niedrigste Spannungsstufe des „Phasers“, um die schlichten Gemüter der Aliens zu beruhigen. Keine Frage, die Besatzung der „Enterprise“ hatte ein Herz für fremde Lebensformen, was sogar so weit ging, dass ein Halb-Vulkanier den Posten als Zweiter Offizier bekleidete. Auch wurde Kirk und seiner Mannschaft nachgesagt, eine viel zu pazifistische, humane und multikulturelle Dienstauffassung im Kampf gegen alles Fremde an den Tag zu legen, was bis heute im Mikrokosmos Erde nicht gerne gesehen wird.

Captain James T. Kirk blieb bis 1969 Commander der „Enterprise“, heuerte aber zwischen 1979 und 1994 immer mal wieder auf der „USS Enterprise NCC-1701“ an, um der Welt zu zeigen, dass das Universum ohne ihn nicht auskommt. Doch auch irdisch trug er Verantwortung, als er Mitte der 1980er Jahre unter dem Decknamen T.J. Hooker im Dienstrang eines Sergeanten in Los Angeles nach dem Rechten sah..

So kennt ihn die Welt, den 1931 in Montreal geborenen Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Publizisten, Sänger und Synchronsprecher. William Shatner ist ein Tausendsassa, der in seiner Paraderolle als Captain Kirk weltberühmt geworden ist und in einer Reihe mit Larry Hagman aka J.R Ewing („Dallas“) und Lorne Greene aka Ben Cartwright („Bonanza“) steht. Alle drei sind die TV-Helden der Hippie-Generation. Mit dem gleichaltrigen Bösewicht-Darsteller Hagman, der 2012 an Krebs verstarb, verbindet Shatner überdies noch mehr: Auch Hagman war verdienter Raumfahrer. Zwar hat er es als Major Tony Nelson nur bis zum Mond geschafft, dafür hatte er aber das Glück, dort eine Flasche mit einem leichtbekleideten Flaschengeist namens Jeannie zu finden. Und Hagman war ein Liebhaber der Cannabis Pflanze.

Letzte Woche verriet Shatner in einem Interview mit einer britischen Nachrichtenagentur, dass er Cannabis-Extrakte zur Schmerzbehandlung einsetzt. Der 89-Jährige vertraut auf die beiden am häufigsten verwendeten Cannabinoide THC und CBD, um Schwellungen in den Gelenken und hartnäckige Schmerzen zu lindern. „Ich habe ein paar Schmerzen, die ich vor ein paar Jahren noch nicht hatte“, verriet der hochbetagte, aber immer noch agile Shatner „Nun stellt sich heraus, dass es schmerzlindernde Mittel gibt, von denen wir vor ein paar Jahren noch nichts wussten.“

Seiner Meinung nach können Cannabis-Präparate dort helfen, wo konventionelle Arzneien versagen. Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol seien „magisch“. Er habe seine geschwollenen Gelenke damit leicht eingerieben, und bereits während des Auftragens hätte der Schmerz nachgelassen.

Mit einem süffisantem Lächeln verwies der Cannabis-Freund auf seine einstige Tätigkeit als Enterprise-Commander: „Es gibt Dinge um uns herum, die wir noch nicht entdeckt haben, die scheinbar mysteriös sind, aber dann finden wir eine Erklärung. (…) Die Menschen sind ständig auf der Suche nach Antworten, um einen guten Kuchen zu backen.“

Für echte Star-Trek-Fans sind Shatners jüngste Enthüllungen keine Überraschung: Bereits vor fünf Jahren huldigte Shatner in seiner eigenen TV-Sendung der Cannabis-Pflanze: „Oh, ich liebe Marihuana!“

