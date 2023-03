Foto: Su/Archiv

Bangkok erweitert Cannabisabgebot. Der Verkauf von Cannabis unterliegt in Thailand immer weniger Restriktionen.

Auf der Backpackermeile von Bangkok weht ein unangenehmer Geruch, der sich mit dem Duft von Bier und Fett aus den Bars und Garküchen der berühmten Khaosan Road vermengt. An den Ständen entlang der Straße werden T-Shirts, gebratenes Krokodilfleisch und aufgespießte Skorpione verkauft. Doch alle paar Meter gibt es nun auch Läden, die Cannabisblüten in Glasbehältern anbieten und mit auffälligen Hanfblatt-Leuchtreklamen wie “Greenhead”, “The Cannabis Club” und “Weed!!” auf sich aufmerksam machen. Dies berichtetet die FAZ. Hier lassen sich Touristen aus Russland, Europa und den USA von sachkundigen Verkäufern über die verschiedenen Arten von Ganja, wie das Rauschmittel in Thailand genannt wird, beraten.

Ein Geschäft namens “Plantopia” bietet im Untergeschoss eine Vielzahl von Marihuana-Sorten an verschiedenen Ständen und Geschäften an, ähnlich wie in einem Kaufhaus für Cannabisprodukte. Die Sorten tragen klangvolle Namen wie “Garlic Storm”, “Slurricane” oder “Afghan Kush” und kosten umgerechnet etwa zehn bis zwanzig Euro pro Gramm. Zusätzlich können Touristen hier Haschkekse, Kaugummis mit dem rauschfreien Hanf-Wirkstoff Cannabidiol (CBD) und Tees mit Cannabisinfusion erwerben. Es gibt auch eine Auswahl an Kifferzubehör wie Pfeifen, Zigarettenpapier und Waagen. Interessanterweise ist es in diesem Geschäft nicht nur erlaubt, einzukaufen, sondern auch zu rauchen.

Thailand geht mit guten Beispiel voran und zeigt damit wie einfach sich Cannabis regulieren lässt. Davon kann sich die deutsche Politik gerne eine Scheibe anschneiden. Thailand hat erfolgreich den Weg in Richtung Legalisierung geebnet.

Wenn Sie auch in das Cannabisbuisness einsteigen wollen, können Sie sich hier für ein Webinar anmelden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken