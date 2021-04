Thailand will Cannabis legalisieren

In Thailand läuft seit Februar ein Pilotprojekt zur Hanf-Legalisierung











News von Derya Türkmen





Trotz der strengen Drogengesetze und des Verbots von Cannabis will Thailand Cannabis legalisieren. Seit Februar läuft in einem Dorf der Provinz Buriram ein Pilotprojekt zur Hanf-Legalisierung. Das Pilotprojekt soll zeigen, wie das Land in Zukunft mit Drogen umgehen soll. Bürger der Provinz Buriram dürfen nämlich nun auch Cannabis anbauen. Der Dorfchef Amornrat Boongtong äußert sich wie folgt: „Die Pflanze kann Patienten hier im Dorf heilen. Wer nicht in die Stadt fahren kann, den können wir hier dieser Thai-Medizin behandeln“. Außerdem würde die Legalisierung neue und mehr Jobs für die Menschen ermöglichen. Einen Joint zu rauchen bleibt aber weiterhin erst mal illegal.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken