Gewaltfantasien gegen Karl Lauterbach – wegen Cannabis-Freigabe

Berlinerin beleidigt Gesundheitsminister Lauterbach im Internet und wird angeklagt

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Im Oktober 2022 veröffentliche die Redaktion der „Tagesschau“ einen Internetbeitrag zum Vorhaben der Bundesregierung, die Waffen im menschenrechtswidrigen Krieg gegen den Hanf und seine Konsumenten schweigen zu lassen. Man will den rund fünf Millionen deutschen Hänflingen die Friedenspfeife reichen und die Heilige Pflanze ins Korsett der staatlich kontrollierten freien Marktwirtschaft pressen.

Doch wie so oft ist des einen Freud, des anderen Leid. Während der schlichte Kiffkopp wie einen kleines Kind darauf hin fiebert, schon morgen die Bong mit überteuertem Kunstgras aus industrieller Produktion füllen zu dürfen, bekommen andere Mitbürger und Mitbürgerinnen einen dicken Hals ob solcher Pläne und platzen fast vor Wut. Man ist der festen Überzeugung, dass der Freigabe der Haschgiftpflanze stante pede der Untergang des deutschen Abendlandes folgt. Und so wird aus allen Rohren gefeuert, um die geplante Cannabis-Freigabe light zu torpedieren. Vorne weg stürmen die Anti-Hanf-Krieger aus dem Freistaat Bayern – an der Spitze Markus Söder und seine christsoziale Gefolgschaft, die darauf beharren, kleine Kiffer auch weiterhin bis aufs Blut jagen zu dürfen.

Aber nicht nur unter weißblauen Himmel dünsten die Gehirne den faulen Geruch des Ewiggestrigen aus, nein, auch im nicht funktionierenden Teil Deutschlands gibt es tüchtig Kriegsgeschrei der Prohibitionsfanatiker. Überall und nirgends kommen sie aus den Ritzen gekrochen, die Hetzer und Propagandisten gegen die Pro-Cannabis-Agenda der woken, also verhassten Bundesregierung. Vor allem in den sozialen Netzwerken herrscht Trommelfeuer der Anti-Hanf-Trolle, die wie Kannibalen über jeden herfallen, der die Cannabis-Legalisierung aus ganz pragmatischen Gründen gar nicht mal so schlecht findet und das auch äußert.

Wie hasserfüllt einige dieser „schwarzbraun versifften“ Trolle gegen alles „Linksgrünversiffte“ sind, zeigt das Beispiel einer in Berlin ansässigen Deutschen, die es sich im öffentlich einsehbaren ARD-Forum nicht verkniffen haben soll, ihrer Wut, ihrem Hass und ihren Gewaltfantasien freien Lauf zu lassen. Adressat war Karl Lauterbach, der als Gesundheitsminister die undankbare Aufgabe hat, die gesetzlichen Bestimmungen zur Cannabis-Freigabe zu entwerfen.

Unter einem Tagesschaubeitrag zur Cannabis-Legalisierung soll die 46-Jährige laut Berliner Staatsanwaltschaft gepostet haben: „Geisteskranker Irrer! Gehört abgeknallt!“ Dieser Kommentar wird nun Gegenstand eines Strafverfahrens mit dem Vorwurf der Beleidigung und öffentlichen Aufforderung zu Straftaten.

Dieser Fall verdeutlicht, dass die Saat der rechten Hetze gegen die Cannabis-Freigabe light aufgeht und ungenießbare Früchte trägt. Politiker aus dem bürgerlich-konservativen Milieu und ihre getreuen medialen Meinungsmacher sollten sich dringend gewahr werden, dass sie mit ihrer aggressiven Performance gegen die Hanffreigabe die Gräben im War on Drugs nur noch tiefer ausheben. Statt die Cannabis-Legalisierung zu sabotieren und die Menschen aufzuwiegeln, sollten endlich die Weichen für das langersehnte friedliche Miteinander von kiffenden und nichtkiffenden Bürgern und Bürgerinnen gestellt werden.

Quellen und weiterführende Links:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/unter-beitrag-zu-cannabis-legalisierung-berlinerin-beleidigt-karl-lauterbach-in-online-kommentar-und-wird-angeklagt-9517805.html

https://hanfjournal.de/2022/11/02/lauterbach-bei-markus-lanz/

