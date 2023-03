Einer der urigsten Cannabis Social Clubs

“La Sagrada Maria”-Club in Barcelona

Seit mehr als 12 Jahren bin ich Mitglied in mehreren Cannabis Social Clubs in Barcelona und ganz Spanien. Klar war ich als Cannabist ein Mitglied der ersten Stunde und habe mit meinen Mitstreitern als Aktivist mit der Kampagne CSCistOK! wohl für eine Art Initialzündung für die gute Sache auch in Deutschland gesorgt. Heute ist es schon beinahe normal, als Cannabis-User gleich nach Landung in Spanien erstmal einen CSC zu besuchen – formlos Mitglied zu werden und sein Gras mitzunehmen.

Vom Idealismus der ersten Stunde ist wenig übrig. Statt ehrenamtlichem Vereinsleben regiert oft der Kommerz. Von konventionellen Alkohol-Tempeln sind die meisten Clubs kaum mehr zu unterscheiden. Von der Ursprungsidee der Eigenversorgung ist vielerorts nichts mehr übrig. Mein erster Club in Barcelona, der zwischenzeitlich durch die geplante Übernahme eines ganzen Dorfes als Anbauort für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist längst von den Behörden wegen Überfüllung (mehr als 20.000 Mitglieder) geschlossen worden. Vor fünf Jahren stand ich deshalb vor verschlossenen Türen.

Auf den Durchschnitt der europäischen Glücksritter-Clubs (die meisten Betreiber sprechen kein Spanisch und haben noch weniger Ahnung was die Grundidee der Social Clubs mal war) habe ich keinen Bock. Daher freue ich mich wie ein Kind, wenn ich zwischen den mittlerweile mehr als 1000 Clubs in Barcelona mal einen entdecke, der noch nach den alten Regeln funktioniert.

Gemeinschaft, Verein und Liebe zur Pflanze.

Bei meinem diesjährigen Spannabisbesuch habe ich beinahe durch Zufall einen solchen Club gefunden, der tatsächlich die Flamme oder besser gesagt die Glut hoch hält.

Deshalb empfehle ich hiermit offiziell einen der Clubs, die noch so sind, wie sie mal gedacht waren. Freunde, die sich miteinander organisieren, um Cannabis zu züchten. Die Pflanze zu feiern und Zeit miteinander zu verbringen. Wenn ihr also auf Besichtigungstour seid und gerade die Sagrada Familia – die unvollendete Kirche von Gaudi besichtigt habt, dann geht um die Ecke und besucht den “La Sagrada Maria”-Club.

Bevor ihr rein dürft, werdet ihr, wie es mal gedacht war, aufgeklärt über die Idee von solchen Clubs und über den sicheren Konsum von Cannabis. Über Kultur und gute Sitten. Erst wenn ihr kundig seid, könnt ihr rein und im Club verweilen, denn es geht um mehr als nur Kiffen. Ihr fühlt euch sofort wie im Wohnzimmer eures besten Amigos, denn nichts ist so typisch für echte Cannabis Clubs wie originale Wohnzimmercouchen, in denen ihr versinken könnt und die zum Zeit verbringen einladen. Klar gibt es Gras – aber halt das originale – selbst erzeugte. Bio, öko und definitiv nicht hochgezüchtet und mit Terpenen vollgesprüht, sondern genau das, was man selbst züchten würde. Genau das, was man mit seinen Freunden teilen würde. Neben der Pflanze gibt es eine gemütliche Atmosphäre. Dazu gehört auch eine gute Spielesammlung damit man auch länger bleiben kann. Ein schön gestalteter Clubraum und einfach nette Amigos & Amigas, statt den ansonsten vorherrschenden PusherInnen, die einem die Story vom besten Gras der Welt erzählen.

In diesem Sinne: Ein Hoch auf die heilige Maria. Und natürlich die Frage: wie findet ihr ihn? Einfach wenn ihr an der Gaudikirche seit Cannabis bei Google Maps eintippen und sich freuen 😉 So geht das!

Autor: emmi

