Spannabis 2023 – Besucherrekord

Mehr als 25.000 Besucher strömten nach Barcelona

Die Spannabis 2023, Europas größte Cannabis-Verbrauchermesse, fand am vergangenen Wochenende in Barcelona statt. Und die Veranstaltung war ein großartiger Erfolg. Mehr als 25.000 Menschen haben sich bei strahlendem Sonnenschein in Barcelona versammelt, um sich über die neuesten Entwicklungen im Cannabissektor zu informieren und seine Zukunft zu gestalten.

Die Messe hatte damit eine beispiellose Besucherzahl. Zeitweise war auf den Gängen kein Durchkommen mehr. Selbst im Außenbereich war jeder nutzbare Quadratzentimeter mit fröhlichen Chillern besetzt. Zu den mehr als 500 Ausstellern, wie Samenbanken, Growshops und CBD-Brands kamen mehr als 5.000 akkreditierte Fachleute. Es war damit die bisher größte Veranstaltung in der Geschichte der Messe. Es haben sich während der drei Tage von Spannabis mehr als 25.000 Menschen aus 50 verschiedenen Nationalitäten versammelt und mehr als 8 Millionen Euro in die Kassen der Messe gespült.

Auch Altbekannte wie der Verdampfer haben sich Barcelona nicht entgehen lassen

Zwei große Hauptthemen standen in diesem Jahr im Focus der Messe: das Wachstum am CBD-Sektor und das wachsende Interesse an medizinischem Cannabis. Nachrichten wie die, dass Spanien seine Produktion von medizinischem Cannabis bis 2023 vervierfachen wird oder dass die UN Anfang des Jahres die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Hanf und den unbestreitbaren Wert seiner Industrie anerkannt haben, erklären dies. Das in Deutschland aktuell gehypte HHC hat dagegen kaum eine Rolle gespielt.

Spaniens Cannabissektor blickt folglich hoffnungsvollen Zeiten entgegen. Die Branche befindet sich weltweit in einem Zustand kontinuierlichen Wachstums, und die Indikatoren zeigen sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig positive Trends. Daher planen die Veranstalter der Spannabis, ihre Ausstellungsfläche für nächstes Jahr nochmals zu erweitern.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken