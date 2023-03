Erstes Cannabis-Franchise in Deutschland geplant

Visualisierung des Cannabis-Store Konzepts. Bildrechte: Gruschwitz GmbH / SynBiotic SE

Unternehmen wollen sich frühzeitig am erwarten Milliarden-Markt positionieren

SynBiotic SE und Enchilada Gruppe stellen ihr Konzept für eine Cannabis-Store-Kette vor. Unter der Marke ” Heesh” sollen schnell skalierbare Stores in ganz Deutschland entstehen. Während die Legalisierung in endlosen politischen Debatten stecken bleibt, präsentieren die beiden Unternehmen auf der Gastronomie- und Hotellerie-Messe Internorga ihr Konzept einer Franchise-Kette mit Geschäften für Cannabis zu Genusszwecken. Diese soll eröffnen, sobald die Legalisierung erfolgt ist.

Die Münchner SynBiotic SE ist eine der größeren börsengelisteten Cannabis-Unternehmensgruppen. Sie betreibt CBD-Produktions- und Extraktionsanlagen. Die Unternehmung ist einer der führenden Hanfverarbeiter in Deutschland. Künftig will SynBiotic auch im Recreational-Cannabis-Sektor aktiv werden. Die Enchilada-Gruppe mit Sitz in Gräfelfing ist dagegen auf Systemgastronomie spezialisiert. Das Unternehmen erzielte 2022 einen Umsatz von mehr als 157 Millionen Euro und gehört mit rund 100 Restaurants zu den 20 größten Gastro-Unternehmen in Deutschland.

Gemeinsam haben sie nun auf der internationalen Gastro-Leitmesse Internorga das erste Franchisekonzept für deutschlandweite Cannabis-Stores präsentiert. Unter der eigens entwickelten Marke “Heesh” bündeln SynBiotic und Enchilada ihr Know-how und jahrelange Erfahrung in der Eröffnung und Skalierung von Stores in einem schlüsselfertigen Konzept. Damit schaffen die beiden Branchenexperten in Deutschland die Grundlage für den Vertrieb von Cannabisprodukten aller Art. Sobald die Gesetzgebung abgeschlossen ist, kann das Konzept deutschlandweit ausgerollt werden und ermöglicht lizenzierten Händlern den Vertrieb sämtlicher bis dahin legaler Cannabisprodukte.

Lars Müller, CEO der SynBiotic SE, sagt dazu: “Cannabis steht nicht nur für einen Milliardenmarkt, sondern auch für einen gesellschaftlichen Wandel. Mit unserer neuen Lifestyle-Marke Heesh geben wir dem neuen Cannabis-Markt als einer der Ersten ein Gesicht.”

Die Unternehmen wollen sich dabei auf die Bedürfnisse der Verbraucher konzentrieren. “Verbraucher und Konsumenten erwartet ein modernes und auf die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen abgestimmtes Einkaufserlebnis”. Digitale Lösungen wie einer eigens entwickelte App sollen den Kunden begleiten. Darüber hinaus erwartet die Kunden für die Beratung und den Verkauf von Cannabis geschultes und kompetentes Personal. Damit soll der Einkauf zu einem auf alle Bedürfnisgruppen individuell angepassten Erlebnis werden. Ziel ist es, allen Zielgruppen einen durchweg angenehmen Einkauf zu ermöglichen. Interessierte können sich bereits jetzt als Franchisenehmer bewerben.

