Cannabisplantage in Brandenburg in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Anzeige ist raus.

Laut aktuellen Informationen der Polizei wurde von einer Zeugin zuvor ein mutmaßlicher Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gemeldet. Um 3:15 Uhr trafen alarmierte Beamte an der betroffenen Wohnung ein und stießen auf drei Männer im Alter von 28, 30 und 59 Jahren. Der älteste von ihnen war dort gemeldet. Dies berichtete MSN.

Obwohl von den mutmaßlichen Einbrechern keine Spur zu finden war, entdeckten die Polizisten in der Wohnung eine Cannabis-Plantage. Zusätzlich zu der Anlage fanden die Beamten in der Wohnung des 59-jährigen Mannes sowie in zwei leerstehenden Wohnungen große Mengen getrockneter Cannabisblüten, Schreckschusswaffen und Bargeld.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurde auch die Wohnung eines der anderen beiden Männer in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht, wo die Beamten ebenfalls Betäubungsmittel fanden.

Ein Haftbefehl wurde gegen den 59-jährigen Prignitzer erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Die sinnlose Strafverfolgung wird immer so weitergehen, bis die Regierung endlich ihr Versprechen hält und Cannabis legalisiert. In Solingen wurde eine Cannabisplantage mit über 1000 Pflanzen gefunden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

