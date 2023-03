Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabisplantage in Bochum entdeckt. Zwei weitere Menschen droht jetzt eine Haftstrafe dankt fehlender Legalisierung.

Die Polizei Bochum hat am vergangenen Freitag (3. März) in einem Wohnhaus in Bochum-Grumme eine Cannabis-Plantage entdeckt. Dort sollen zwei Bochumer mit professionellem Zubehör Cannabis angebaut haben. Dies berichtete WAZ.

Die Beamten wurden durch einen Zeugenhinweis auf die Spur der Verdächtigen gebracht. Als sie das Mehrfamilienhaus an der Matthias-Claudius-Straße gegen 19 Uhr betraten, trafen sie im Keller des Gebäudes auf die beiden Wohnungsinhaber, die sich offensichtlich verdächtig verhielten. Trotz des Verdachts auf eine illegale Anbauaktion öffneten die 21- und 54-Jährigen die Tür zu ihrem Kellerraum nicht freiwillig. Die Polizei entschied sich daher dazu, einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen.

Tatsächlich entdeckten die Beamten hinter der verschlossenen Tür eine Cannabis-Plantage, die aus sieben Pflanzen und professionellem Anbauwerkzeug bestand. Die Polizei stellte das Material sicher und leitete Ermittlungen wegen Betäubungsmitteldelikten gegen die beiden Verdächtigen ein. Hier wurden auch weitere Straftäter festgenommen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

