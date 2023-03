Berliner Cannabis-Community droht Null-Toleranz-Drogenpolitik

Noch-Landesmutter Franziska Giffey (SPD) schickt Linke und Grüne in die Wüste und will als Juniorpartnerin mit der CDU koalieren

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Mitte Februar hatte die CDU mit 28,2 Prozent die Wiederholungswahl in Berlin gewonnen und die SPD und die Grünen mit jeweils 18,4 Prozent auf die hinteren Plätze verwiesen. Die Linke errang 12,2 Prozent, die AfD 9,1 Prozent, während die FDP das Klassenziel nicht erreichte und aus dem Parlament flog.

Der strahlende Wahlsieger heißt Kai Wegner (50), dem unerwartet das große Glück zuteilwird, dass die SPD entgegen ihres Wahlversprechens, die Stadt nicht die Hände der CDU fallen zu lassen, eben genau das beabsichtigt. Am Donnerstag starten die Koalitionsverhandlungen, um auszubaldowern, welche städtepolitischen Rückschritte zum Nachteil der kleinen Leute möglich sind und welche nicht.

Treibende Kraft des geplanten Paradigmenwechsels im Politbetrieb Berlins ist die Sozialdemokratin Franziska Giffey (44), die während des Wahlkampfs dafür warb, das Dreierbündnis aus Linken, Grünen und SPD fortzusetzen. Brüsk warf Giffey den Koalitionspartnern Unzuverlässigkeit vor, um das gebrochene Wahlversprechen und die Hinwendung zur CDU zu entschuldigen. Aus dem Off tönte sofort die Binse: Wer hat die Wähler verraten? Na klar, die Sozialdemokraten.

Für die Berliner Cannabis-Community bedeutet der Verrat nichts Gutes – wie damals 2014, als der SPD-Regierende Klaus Wowereit nach gewonnener Abgeordnetenhauswahl aus machtpolitischen Kalkül die mitregierende Linkspartei mal eben über Bord warf und den CDU-Mann Frank Henkel mit ins Boot holte. Der Anti-Drogen-Hardliner wurde Innensenator – und ab ging die Lucie im Kampf gegen die bösen Cannabis-Konsumenten.

Kurzerhand wurden auf dem Berliner Stadtplan überall und nirgends „gefährliche Orte“ markiert, was der Polizei besonders intensive Bürgernähe erlaubte. Vor allem im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg kam Henkels eiserner Besen zum Einsatz, um alles auszukehren, was den Anschein menschlichen Drecks erweckte. Kleindealer und Konsumenten wurden von der Polizei nach dem guten alten Leberwurst-Prinzip bis aufs Blut gejagt. („In die Mitte hineinstechen und nach beiden Enden ausdrücken.“) Das Ende vom Lied war, dass die Straßendealer samt Kundschaft in die umliegenden Kieze auswichen und in Hauseingängen und auf Spielplätzen ihrem illegalen Geschäft nachgingen.

Mit der CDU in Regierungsverantwortung könnte der gleiche Krimi noch einmal inszeniert werden – unter den wohlwollenden Blicken der Sozialdemokraten, die so tun, als hätten sie als Wahlverlierer bei einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent den Berlinern gegenüber die Verpflichtung, sich als Steigbügelhalter für Kai Wegner zu verdingen. Zumal die SPD gerade einmal mit 53 Stimmen vor den Grünen liegt.

Giffeys falsches Spiel wird sich auch nachteilig auf die Cannabis-Politik der Bundesregierung auswirken. Eine Reform des Betäubungsmittelgesetzes – insbesondere die kontrollierte Cannabis-Freigabe – wird gegen die Stimmen der CDU-Länderregierungen nicht bestehen. Das Vorhaben der Ampelregierung wird sich bis zum Ablauf der Legislaturperiode nicht umsetzen lassen, wenn die CDU die Mehrheit im Bundesrat hat.

Eine Hoffnung, auch wenn sie verschwindend gering ist, gibt es. Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen soll die SPD-Basis über den Regierungsvertrag abstimmen dürfen. Vielleicht fällt beim SPD-Fußvolk ja der Groschen, dass „tricky Giffey“ der Sozialdemokratie mehr schadet als nutzt.

