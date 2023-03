Neues juristisches Gutachten sieht Legalisierung positiv

Oder kurz gesagt: Wer will, der kann!

Eine juristische Studie der Universität Nimwegen beurteilt die Legalisierung von Cannabis als durchaus juristisch möglich. Bayern protestiert derzeit mit allen Winkelzügen gegen die geplante Freigabe von Cannabis. So präsentierte Holetschek pünktlich zum Frühlingsanfang ein Gutachten aus dem Universitätsstädtchen Erlangen. Dieses sagt aus, dass eine Legalisierung gegen EU-Recht verstößt. Cannabis soll nach Bayerns Auffassung weiter verboten bleiben, also wird mit allen Mitteln dagegen argumentiert. Holetschek lehnt selbst die dringend notwendige Entkriminalisierung kategorisch ab. Für die Entkriminalisierung wird die Zustimmung Brüssels nicht benötigt, für die Legalisierung hingegen schon.

Experten der renommierten, forschungsorientierten Universität Nimwegen kommen in ihrer juristischen Untersuchung zu einem anderen Ergebnis. Die noch nicht veröffentlichte juristische Untersuchung der Universität Nimwegen gibt der Ampel grünes Licht für ihr Legalisierungsvorhaben. Das Gutachten liegt der der Deutschen Presse-Agentur in München bereits vor.

Die Studie wird erstmals in der März-Ausgabe des European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice veröffentlicht. Die Strafrechtlerin Masha Fedorova und ihr Kollege Piet Hein van Kempen von der Universität in Nimwegen kommen darin zu dem Schluss, dass die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken innerhalb eines EU-Mitgliedstaats europarechtlich sehr wohl möglich ist. Masha Fedorova ist ordentliche Professorin für Strafrecht und Strafprozessrecht und Leiterin der Abteilung für Strafrecht und Kriminologie an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Radboud-Universität, Nijmegen und Mitglied von LEAP. Ihr Hauptforschungsinteresse gilt unter anderem der Forschung zu internationalen Drogenkontrollsystemen.

So heißt es in der Studie: Die Legalisierung sei zu rechtfertigen, wenn der betreffende Staat “aufrichtig davon überzeugt ist und überzeugend argumentiert, dass er über dieses System die individuelle und öffentliche Gesundheit, die Sicherheit der Öffentlichkeit und/oder die Verhinderung von Gewaltverbrechen wirksamer umsetzen kann, als er dies über den prohibitiven Ansatz für Cannabis für Genusszwecke zu erreichen vermag.”

Natürlich kommt das Gutachten auch zum Schluss, dass bestimmte Auflagen eingehalten werden müssen. So sieht man etwa Probleme beim internationalen Cannabis-Tourismus, die allerdings durch strenge Maßnahmen geregelt werden können.

Wir bleiben also gespannt auf Lauterbachs Gesetzesentwurf Ende März.

