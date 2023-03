Totgesagte leben länger – die Legalisierung kommt schon in diesem Jahr?

Dr. Mark Benecke verrät ganz anderes Bild auf den Fortschritt der Legalisierung

Allmählich kann es einem auf den Nerv gehen. Seit mehreren Jahrzehnten gibt es nun schon eine aktive Hanf-Community in Deutschland, seit mehr als zwanzig Jahren halten wir euch auf dem Laufenden, rund um die aktuellen Geschehnisse in Sachen Cannabis und die Früchte unser aller Arbeit gibts sogar zum Anfassen. Es gibt eine lebendige Community, die sich mit dem Model der Cannabis Social Clubs beschäftigt, es gibt diverse Zusammenschlüsse auf der medizinischen Ebene, es gibt mindestens einen Branchenverband und natürlich die wichtige Lobbyarbeit des DHV, in dessen News-Sendung all wöchentlich die Geschehnisse der vergangenen Tage zusammen gefasst wird.

Trotz all dieser Anstrengungen, scheint die Legalisierung nicht greifbar zu sein. So berichtet der DHV in der letzten Woche über ein Interview unseres Bundesdrogenbeauftragten, Burkhardt Blienert, der zu Gast beim YouTube Format Jung und Naiv war. Anhand dessen zeigt der DHV auf, wie konsequent die Bundespolitik eine echte Stellungnahme zu vermeiden weiß und die Community im Dunkeln tappen lässt. Doch das wahre Treiben scheint sich eben dort abzuspielen. Vor wenigen Tagen hat der allseits bekannte, und auch von uns geschätzte, Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke einen Mitschnitt seines Vortrages beim Treffen des Master-Studienganges Toxikologie der Heinrich Heine-Universität (HHU) Düsseldorf zu Drogen, Legalisierung, Entkriminalisierung und organisierter Kriminalität auf YouTube zur Verfügung gestellt.

Nicht nur das es Spaß macht den Ausführungen von Herrn Benecke zu folgen und sich, von einer derart aufgeklärten Weise, über das Thema ‘Gifte und Drogen’ unterrichten zu lassen, nein, es ist auch ein Blick in die “Dunkelheit” der Privatwirtschaft. Der Blick aus dem eigenen, freiberuflichen, Labor verrät ein ganz anderes Bild auf den Fortschritt der Legalisierung. Laut Herr Benecke ist die Bundesregierung gewillt, bereits in diesem Jahr, wahrscheinlich im Rahmen eines vier Jahres Slot zum Testen, den Hanf freizugeben und auf Seiten der Privatwirtschaft ist alles schon verpackt und mit Strichcodes versehen. Auch aus eigenen Erfahrungen können wir darüber Berichten, dass ein großes Berliner Unternehmen, welches bisher plakativ CBD verhökerte, bereits im letzten Jahr angefangen hat, die Sparte für Freizeitkonsumenten aufzubauen.

Am Ende bleibt die Frage, was wir von der ganzen Schau zu erwarten haben. Adhoc Legalisierung Hand in Hand mit der Privatwirtschaft, um einen sauberen Übergang in die Legalisierung zu gewährleisten und alle “Spinner” außen vorzulassen oder wird mit der anstehenden Legalisierung tatsächlich die rechtliche Grundlage gegeben, das wir in Zukunft überall unseren geliebten Hanf genießen dürfen, ob als Konsumgut oder als Balkondekor?

