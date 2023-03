Kanada: Über 1 Milliarde Gesamtsteuern mit Cannabis

Deutschland gehen jährlich Milliardeneinnahmen verloren

Die kanadische Regierung hat mehr als 1 Milliarde kanadische Dollar (rund 690 Millionen Euro) an Gesamtsteuern auf Cannabisprodukte eingenommen, seit Cannabis 2018 für den Freizeitgebrauch legalisiert wurde.

Nach Wirtschaftszweigen aufgeteilt, entfällt der Hauptanteil der Steuereinnahmen auf getrocknete/frische Cannabisblüten. In den Geschäftsjahren 2018 bis 2021 machten die auf Cannabisblüten erhobenen Steuern 79,2 % der Gesamtmenge aus.

Insgesamt entfallen 16,5 % der Gesamtsteuer auf Cannabisextrakte, einschließlich Öl. Die Steuereinnahmen im Segment Edibles stiegen von 1,2 Millionen CAD 2019 auf etwa 6,5 ​​Millionen CAD bis 2021 an. Während des Geschäftsjahres 2020-2021 belief sich die Steuer auf Cannabiskosmetik auf 973.000 CAD. Die Zahlen zu Samen und Faserhanf wurden nicht publiziert.

Die Behörden haben die Vergleichszahl für das Geschäftsjahr 2022 noch nicht veröffentlicht. Aber die vorläufigen Zahlen zeigen, dass Kanadas Regierung in diesem Jahr mit Einnahmen aus durch Cannabisabgaben in Höhe von 160,2 Millionen CAD rechnet. Dies erhöht die Gesamtsteuereinnahmen seit 2018 auf mindestens 1,02 Milliarden kanadische Dollar.

Was würde das für Deutschland bedeuten?

Die Legalisierung von Cannabis würde einer Studie des Wettbewerbsökonomen Justus Haucap der Universität Düsseldorf zufolge dem Staat Einnahmen von bis zu 4,7 Milliarden Euro bescheren. Die Untersuchung stützt sich auf Vergleichsdaten aus Ländern wie Kanada, in denen Cannabis bereits legal ist. Auf Basis dieser Länder lässt sich der Cannabiskonsum in Deutschland schätzen. Daraus lassen sich die Einnahmen an Steuern und Abgaben berechnen. In der Studie wurden allerdings nicht nur Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge, sondern auch Einsparungen bei der Strafverfolgung und Justiz berücksichtigt. Durch eine reine Cannabissteuer vergleichbar mit der Alkoholsteuer könnten demnach rund 1,8 Milliarden Euro in die Staatskasse fließen. Dazu kämen dann noch Gewerbe- und Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und natürlich Lohnsteuer. Die zusätzlichen Steuereinnahmen würden sich auf rund 2,8 Milliarden Euro summieren. Hinzu kommen dann noch die Einsparungen bei der Strafverfolgung. Insgesamt kommen so stolze 4,7 Milliarden Euro zusammen. Diese gehen in Deutschland jährlich verloren.

