Täglicher Cannabiskonsum erhöht Risiko für Koronare Herzkrankheit

Bild: Archiv

Täglicher Cannabiskonsum erhöht das Risiko für die Koronare Herzkrankheit (KHK) um 34%.

Menschen, die täglich kiffen, haben demzufolge eine 34% erhöhtes Risiko an KHK zu erkranken im Vergleich zu denen, die nie kiffen. „Eine wachsende Zahl von Beweisen deutet darauf hin, dass Cannabis nicht ganz ungefährlich ist und tatsächlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen kann“, sagte der Hauptautor der Studie, Dr. Ishan Paranjpe, ein niedergelassener Arzt an der Stanford University, der für den Bericht zitiert wurde. Die Studie, welche bisher noch nicht veröffentlicht wurde, wird am Sonntag beim jährlichen Treffen des American College of Cardiology vorgestellt.

Die koronare Herzkrankheit wird durch Ablagerungen in den Wänden der Arterien verursacht, die das Herz mit Blut versorgen. KHK, auch Atherosklerose genannt, ist laut den US Centers for Disease Control and Prevention die häufigste Form von Herzerkrankungen.

Die Studie sammelte Daten über Personen, die am sogenannten All of Us Research Programm teilnahmen. Das amerikanische Gesundheitsministerium leitete dieses Programm und sammelte die Informationen bezüglich der Gesundheit der Amerikaner. Dabei wurden Informationen von mehr als einer Millionen Menschen akkumuliert. Die Studie fand heraus, dass Menschen, die täglich kiffen, ein 34% erhöhtes Risiko hatten, an KHK zu erkranken. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Menschen das Rauchen und Dampfen von Cannabis reduzieren sollten.

Diese Studie zeigte nur eine Korrelation auf. Eine Kausalität wurde dadurch noch nicht bewiesen. Ebenfalls wurde nicht zwischen verdampftem und gerauchtem Cannabis differenziert. Dies macht die Ergebnisse nicht so verlässlich. Wir haben bereits über das Herzinfarktrisiko durch Cannabiskonsum berichtet.

Ein Beitrag von Simon Hanf

