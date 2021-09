Studie: Erhöhtes Herzinfarktrisiko durch Cannabiskonsum?

Wissenschaftler fordern mehr Studien zu positiven wie negativen Effekten von Cannabis

Eine neue Studie legt nahe, dass regelmäßiger Cannabiskonsum zu einem erhöhtem Herzinfarkt-Risiko führt. Dabei spielt die Art des Konsums keine Rolle. Egal ob als Joint, mit dem Vaporizer oder als Edible – das Risiko bleibt der Studie zufolge gleich hoch.

Untersucht wurden 33,000 Erwachsene von 18 bis 44 zwischen 2017 und 2018.Von den Befragten konsumierten 17% regelmäßig (mindestens 4 mal im Monat) Cannabis; von dieser Gruppe hatten 1,3% in der gemessenen Zeit einen Herzinfarkt. Von den restlichen Befragten, die kein Cannabis nutzten, lag diese Zahl bei 0,8%. Diejenigen, die Cannabis rauchten, stellten einerseits die größte Gruppe der Nutzer und hatten unter den Konsumenten das höchste Risiko. Das Risiko der anderen Arten des Konsums unterschied sich aber nur so wenig, dass es statistisch nicht signifikant wäre, so die Wissenschaftler.

Eine mögliche Erklärung für das erhöhte Risiko stellt die unregelmäßige Herzschlagrate dar. THC führt zu diesem unregelmäßigen Herzschlag, das Herz braucht also mehr Sauerstoff. Cannabis scheint zusätzlich die Zufuhr von Sauerstoff vermindern. Die Kombination von beiden Faktoren scheint eine mögliche Ursache für das erhöhte Risiko zu sein. Die Wissenschaftler haben aber noch keine genaue Erklärung für die Ursache.



Statt Cannabis zu verdammen, fordern die Wissenschaftler der Studie eine größere Menge an Studien. Die gesundheitlichen Lang- und Kurzzeitfolgen seien von der Wissenschaft zu wenig untersucht. Dies betrifft sowohl neue positive Erkenntnisse, als auch mögliche negative Nebenwirkungen. Die im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten immer stärker werdende Potenz von Cannabis scheint beim Herzinfarktrisiko auch eine Rolle zu spielen. Man müsse hier gesundheitliche Vor- und Nachteile aufwiegen und an möglichen Lösungen forschen, so Co-Autor Dr. David Mazer.

