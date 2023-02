Happy Birthday Chelsea Joy Handler

Wir Gratulieren Chelsea Joy Handler (* 25. Februar 1975 in Livingston, New Jersey) zu Ihrem Geburtstag! Handler ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Autorin, Komikerin und Weed-Entrepreneurin. Handler ist bekannt für ihre Vorliebe für Cannabis. Sie spricht offen über das Thema. Cannabis half ihr, nach eigenen Aussagen den bereits problematischen Alkoholkonsum einzuschränken. Sie sieht im Hanf eine gesunde Alternative zu Alkohol, “schließlich bekommt man davon keinen Kater”. Sie selbst raucht nicht gerne und konsumiert daher am liebsten Infused Drinks und manchmal Edibles.

Im Jahr 2012 ernannte Time Handler auf seiner jährlichen Time 100-Liste zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt. Nach Ansicht von Handler sollten generell mehr Menschen über ihren Cannabiskonsum sprechen. Cannabis ist (zumindest in weiten Teilen der USA) legal und die Leute sollten ihrer Meinung nach endlich aufhören sich für Ihren Konsum zu schämen. Das ist für uns Grund genug, Chelsea Joy Handler an ihrem Ehrentag zu gratulieren.

Handler sagt ganz offen, dass vor allem Cannabis-Getränke eine großartige Alternative zu Alkohol und traditionellen Joints oder Edibles darstellen. Für sie ist die Dosierung präzise, einfach und die Wirkung schneller als bei Edibles. Im November 2022 ging Handler daher eine Partnerschaft mit Leisuretown ein, einem kalifornischen Getränkeunternehmen. In Zusammenarbeit bieten sie eine Reihe von mit THC und CBD angereicherten Getränken an.

Handler sagt dazu: “Es lohnt sich, ein Promoter von etwas zu sein, an das Sie glauben.”

In dem Sinne Cheerz!

