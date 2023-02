Drei Kilo Cannabis führten zu einer weiteren Festnahme. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

In einem Einsatz in Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat die Polizei drei Kilogramm Cannabis sichergestellt, berichtete die Zeit. Die Polizei teilte mit, dass ein 32-jähriger Verdächtiger festgenommen wurde. Den Beamten fiel am Freitagabend ein zu schnell fahrendes Auto auf. Als sie das Auto zum stoppen brachten, flüchtete der Beifahrer zu Fuß. Der Mann soll auf seiner Flucht eine Plastiktüte weggeworfen haben. Die Polizei fand die Tüte mit über zwei Kilogramm Cannabis auf. Den 32-Jährigen nahmen die Beamten in einem Hinterhof fest. Die Beamten durchsuchten kurze Zeit später die Wohnung des Mannes. Laut Angaben der Beamten fanden sich dort weitere Drogen, davon ein weiteres Kilo Cannabis sowie Händlerutensilien auf. Bei dem Autofahrer wurden keine Betäubungsmittel sichergestellt. Am Samstag kam der 32-Jährige vor einen Haftrichter. Selbstverständlich sitzt dieser gemeingefährliche Mensch nun in Untersuchungshaft.

Die Meldungen über Menschen, die wegen des Besitzes von Cannabis verurteilt werden, werden nicht weniger. Die Regierung hat die Legalisierung versprochen, selbst von einer Entkriminalisierung fehlt bisher jede Spur. Die Verfolgung muss aufhören. Am Freitag wurde ebenfalls ein pflichtbewusster Mann, der einen Unfall meldete, durch die Beamten in seiner Freiheit eingeschränkt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

