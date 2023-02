20-jähriger ist Pflichtbewusst; Polizei ermittelt gegen ihn

Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

20-jähriger ist Pflichtbewusst und meldet einen Unfall. Polizei ermittelt gegen ihn weil er Cannabis bei sich hatte.

Die Geschichten lesen sich alle wie in einem schlechten Film. Ein 20-jähriger Mann ging in Erlangen zur Polizeiinspektion, um einen Unfall zu melden. Dies berichtete InFranken.de. Er begab sich am Donnerstag zur Polizeiinspektion und meldete dort einen Unfall. In dem Gespräch mit dem Mann stellten die findigen Beamten Cannabisgeruch bei ihm fest. Bei der weiteren Untersuchung des Mannes fielen den Beamten zwei Tütchen mit Cannabis entgegen. Diese zwei Tütchen enthielten Cannabis im niedrigen zweistelligen Grammbereich. Der 20-jährige hatte unglücklicherweise diese zwei Tütchen bei sich, als er die Polizei kontaktierte. Wenig überraschend, erwartet nun diesen pflichtbewussten Bürger ein Strafverfahren wegen des Besitzes von illegalen Betäubungsmitteln.

Die Polizei ist in Sachen Cannabis nie dein Freund und Helfer. Dank der “guten” Polizeiarbeit erwartet ein pflichtbewusster Bürger nun ein Strafverfahren. Alles nur, weil er geringste Mengen Cannabis bei sich hatte. Angesichts dessen, ist es fraglich, wie sich manche Politiker noch morgens in den Spiegel schauen können und weiterhin das obsolete Cannabisverbot erhalten wollen. Selbst Cannabispatienten sind nicht davor sicher. Eine Cannabispatientin ist jetzt auch Straftäterin.

Ein Beitrag von Simon Hanf

