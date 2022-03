Frankfurt – Cannabispatientin ist jetzt Straftäterin wegen illegalem Anbau von Cannabis. Es ist ein weiterer fantastischer Erfolg für die Polizei eine kranke Frau festzunehmen und die Plantage mit insgesamt 67 Pflanzen zu zerstören.

Die Polizeibeamten betraten am Sonntag den 20.03.21 gegen 14:45 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Mörfelder Landstraße in Frankfurt Sachsenhausen. Die Beamten nahmen bereits im Treppenhaus starken Cannabis-Geruch war.

Die 54-jährige Mieterin öffnete den Beamten die Tür und legte diverse Dokumente vor, die ihren Status als Cannabispatientin belegen sollten. Laut Blaulichtreport konnte sie dies zwar bestätigen, allerdings legitimierten diese nicht den Anbau. Nähere Angaben seitens der Polizei wurden nicht gemacht.

Die Beamten stellten in der Küche drei Cannabispflanzen fest. Daraufhin wurde die Frau belehrt, dass sie nun Beschuldigte in einem polizeilichen Ermittlungsverfahren ist.

Die Patientin zog sich daraufhin in ihr Schlafzimmer zurück um einen Anwalt zu konsultieren.

Da den Polizisten die Situation verdächtig vorkam erwirkten sie ebenfalls telefonisch über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss.

Im Schlafzimmer der Frau konnten 64 Pflanzen festgestellt und sichergestellt werden.

Die Beschuldigte wurde in das Polizeipräsidium gebracht. Sie wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ihre nun „drogenfreie“ Wohnung entlassen.

„Im Kreis Frankfurt am Main wurden laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) vom Bundeskriminalamt (BKA) im Jahr 2020 insgesamt 7151 Rauschgiftdelikte erfasst. Die Aufklärungsquote lag bei 82,4%. Unter den insgesamt 4625 Tatverdächtigen befanden sich 4218 Männer und 407 Frauen.“

Alter Anzahl Tatverdächtige Unter 21 791 21 bis 25 952 25 bis 30 858 30 bis 40 1180 40 bis 50 564 50 bis 60 233 über 60 47

Bereits 50 000 Strafverfahren gegen Cannabisdelikte seit der Ampelregierung. Es wurde nicht in den ersten 100 Tagen entkriminalisiert wie es der DHV gefordert hat und es werden täglich weiterhin Existenzen zerstört, Familien zerbrochen und Menschen inhaftiert.

Es ist ein weiteres unnötiges Strafverfahren gegen eine kranke Frau.

Olaf, wann wird endlich entkriminalisiert?

Ein Beitrag von Simon Hanf

