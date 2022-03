Cannabis-Konsument in NRW festgenommen

Cannabis-Konsument wurde von vier verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht



Ein Cannabis-Konsument wurde am Sonntagmorgen um circa 3:00 Uhr in NRW festgenommen. Am Kölner Bahnhof nahmen die Beamten Cannabis-Geruch wahr, dieser führte die Polizei direkt zu einem 19-Jährigen jungen Mann. Der von der Elfenbeinküste stammte. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass der Konsument bereits von vier verschiedenen Staatsanwaltschaften wegen verschiedenen Strafdelikten gesucht wurde. Weitere Betäubungsmittel konnten sie jedoch bei dem 19-Jährigen Cannabis-Raucher nicht finden. Doch die Beamten stellten fest, dass gegen den jungen Mann Aufenthaltsermittlungen von vier Staatsanwaltschaften vorlagen. Zudem auch wegen Erschleichung von Leistungen und Bedrohung. Da der Mann sich nicht ausweisen konnten, bestand der Verdacht, des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet. Woraufhin er von der Polizei nach Rücksprache mit der Kriminalwache Köln an den Gewahrsamsdienst übergeben und einem Haftrichter vorgeführt wurde. Die Polizei leitet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt ein.

